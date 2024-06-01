"أكوا باور" توقع مذكرة تفاهم مع تونس لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بـ6.2 مليار دولار
المرحلة الأولية للمشروع ستمكن من إنتاج حوالي 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا
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وقعت تونس مذكرة تفاهم مع شركة "أكوا باور" السعودية لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر المدمج للطاقات المتجددة بقيمة 6.2 مليار دولار.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان إن هذه الاتفاقية تأتي "في إطار الإعداد لبنية تحتية متطورة لإنتاج الهيدروجين الأخضر مدمجة للطاقات المتجددة، بقدرة إجمالية تناهز 12 غيغاوات من الطاقات المتجددة".
وأوضحت أن المرحلة الأولية للمشروع ستمكن من إنتاج حوالي 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا علما أن تكلفة الاستثمارات الخاصة بهذه المرحلة تناهز 6.2 مليار دولار.
وأشارت إلى أن المشروع سيتضمن تطوير مراحل أخرى، بما سيساهم في توسيع القدرة المركزة من مصادر الطاقات المتجددة لتكون في حدود 12 غيغاوات مع الرفع من معدلات إنتاج الهيدروجين الأخضر لتتجاوز 600 ألف طن سنويا.
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