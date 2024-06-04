موجة الحر ترفع الحمل الأقصى للنظام الكهربائي في الأردن 18%

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قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن ، زياد السعايدة، اليوم الثلاثاء، إن موجة الحر رفعت الحمل الأقصى للنظام الكهربائي في المملكة إلى 3660 ميغاواط، حيث سجل الساعة 8:27 مساء الاثنين الماضي، بنسبة تجاوزت 18%مقارنة مع المعدل المسجل بمثل هذا الوقت من العام الماضي.

وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي من خلال مركز المراقبة والطوارئ العامل بجاهزية عالية وعلى مدار الساعة، للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.

وتفقّد الاستعدادات والخطط التشغيلية المتعلقة بإدامة تزويد الخدمة، واطلع على استعدادات شركات الكهرباء لمواجهة تداعيات الموجة الحارة، لافتا بأن الإجراءات المتخذة قبل بداية الظروف الجوية عملت على تعزيز ورفع جاهزية القطاع وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وحثّ الشركات لمتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية وسرعة الاستجابة لأي استفسارات أو شكاوى ومعالجة أي أعطال قد تحدث في الشبكة الكهربائية بالسرعة اللازمة، والاستمرار بتكثيف الرسائل والحملات التوعوية الموجهة للمواطنين لاتباع أساليب الترشيد والاستخدام الأمثل للطاقة لتجنب ارتفاع الأحمال، وزيادة قيمة فاتورة الكهرباء في حال ارتفاع كمية الاستهلاك.

ودعا المواطنين إلى استخدام وسائل التبريد الأقل استهلاكا للطاقة، وضبط منظم حرارة المكيف على درجة 24 في حال استخدامه وتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) بشكل دوري، وإسدال الستائر على النوافذ لمنع دخول أشعة الشمس أثناء عمل أجهزة التبريد، والتأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.