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أوبك

أمين عام أوبك: الطلب على النفط لا يزال جيداً

رفض الانتقادات للقرار الأحدث للمنظمة

دبي - العربية.نت
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قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، هيثم الغيص، إن الطلب على النفط لا يزال جيداً، رافضاً الانتقادات للقرار الأحدث للمنظمة، ويقول إن أساسيات السوق تدعم قراراتها.

ودافع الغيص اليوم الخميس، عن التعديلات الأحدث على اتفاق مجموعة أوبك+ بشأن مستويات إنتاج النفط ووصفها بأنها ناجحة.

وفي حديث بمنتدى اقتصادي في "سان بطرسبرغ" بروسيا، أبدى الغيص تفاؤله حيال استمرار الطلب القوي على النفط وأرجع هذا إلى تعافي حركة السفر، ، وفقاً لوكالة "رويترز".

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واتفقت مجموعة أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، يوم الأحد الماضي على تمديد معظم تخفيضاتها للإنتاج حتى 2025، لكنها تركت مجالاً لإلغاء خفض طوعي من ثمانية أعضاء تدريجيا اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول.

وقررت المنظمة تمديد تخفيضات الإنتاج حسب إعلان التعاون حتى نهاية 2025. وذكر بيان تلقى موقع "العربية Business" نسخة منه، حينها أنه تم الاتفاق على تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، اعتبارًا من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.

وتم تمديد مدة التقييم، الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة، حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2025، والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2026.

وأقرت المجموعة مستويات الإنتاج المستهدفة لعام 2025 عند 39.725 مليون برميل يوميا، قبل تطبيق أي تخفيضات طوعية تقررها الدول بصورة منفردة، مع زيادة الإنتاج المستهدف في الإمارات بواقع 300 ألف برميل يوميا إلى 3.519 مليون برميل يوميا.

وتم التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لمنظمة أوبك، علماً بأن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستُعقد كل شهرين.

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