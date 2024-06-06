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أوبك بلس

روسيا: اتفاق أوبك بلس يحقق توازناً في أسواق الطاقة

قال إنه يوفر حالة من الوضوح في الأسواق

دبي - العربية.نت
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن الاتفاق الحالي لتحالف أوبك بلس لمنتجي النفط يساعد على تحقيق توازن بين العرض والطلب في أسواق الطاقة.

وأضاف خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ أن الاتفاق يوفر أيضا حالة من الوضوح في الأسواق.

وقال "عند الحديث عن الغاز، من المحتمل أن يتعرف الجميع في هذه الغرفة على أهميته ويقدّرونه كسلعة، فالغاز يُعتبر من الموارد الواعدة جدًا، والاستهلاك المستقبلي له سوف ينمو".

أمين عام أوبك: الطلب على النفط لا يزال جيداً طاقة أوبك أمين عام أوبك: الطلب على النفط لا يزال جيداً

وتابع " استهلاك الغاز يواصل النمو حاليا، وهو أحد مصادر الطاقة التي لم تعانِ تقريبًا خلال الجائحة من حيث الطلب على هذه السلعة. وبالطبع، يشغل حاليًا حصة أصغر في مزيج الطاقة مقارنة بالنفط، ولكن ربما خلال 20 عامًا أو نحو ذلك سيلحق بالنفط، وربما يتفوق عليه، وهذا مصدر سيبقى معنا لفترة طويلة، أعتقد أن جميع زملائي الحاضرين هنا يشاركون في إنتاج الغاز أيضًا، وهذا ما أشار إليه سموه.

وأضاف "إنهم أيضًا ينتجون الغاز في الإمارات العربية المتحدة، وهذا يعني أننا يجب أن نتفاعل، السوق ليس مشابهًا لسوق النفط، فهو أكثر انقسامًا، ولكن مع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، يصبح الإنتاج عالميًا، ونرى ذلك يحدث بالفعل".

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