الصين وباكستان تتفقان على تعزيز التعاون في مجال التعدين

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ذكر بيان مشترك أن الصين وباكستان اتفقتا على تعزيز التعاون في مجال التعدين ودعم تطبيق اتفاق لتعزيز تنمية التعدين والتعاون الصناعي.

وقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بزيارة بكين في الفترة من الرابع إلى الثامن من يونيو/ حزيران، في محاولة لرفع مستوى التعاون في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، والذي يعد جزءا رئيسيا من مبادرة الحزام والطريق في بكين.

وذكر البيان أن الصين ستعزز التعاون مع باكستان في مجالات مثل موارد النفط والغاز البحرية، وستشجع الشركات الصينية على المشاركة في تطوير مناطق النفط والغاز البحرية في باكستان.

وأعطى الاستثمار الصيني والدعم المالي لباكستان منذ عام 2013 دفعة للاقتصاد الباكستاني المتعثر، بما في ذلك تمديد القروض حتى تتمكن إسلام آباد من تلبية احتياجات التمويل الخارجي في وقت تكون الاحتياطيات الأجنبية منخفضة للغاية.

ولدى بكين استثمارات تزيد قيمتها عن 65 مليار دولار في مشروعات الطرق والبنية التحتية والتنمية في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني كجزء من مخطط الحزام والطريق.