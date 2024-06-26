الحكومة المصرية عن توقف حقل "ظهر": شائعات يجب الحذر منها

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فيما تتواصل ردود الأفعال حول أزمة نقص إمدادات الغاز في مصر، كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، حقيقة توقف حقل "ظهر" عن العمل وخروجه من الخدمة خلال الفترة الأخيرة، وقال إن الحقل لا يوجد به أي مشكلة، ويجب الحذر من مثل هذه الشائعات خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن توقف الحقل عن العمل ردت عليه الحكومة ممثلة في وزير البترول والثروة المعدنية قبل ذلك، وأكدت الوزارة أن الحقل لم يتوقف عن العمل.

وتواجه مصر أزمة كبيرة تتعلق بقيام الحكومة المصرية بتخفيف الأحمال وتلجأ إلى قطع التيار الكهربائي بشكل مستمر. لكن تفاقمت الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغاز المورد للمحطات، الأمر الذي دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإعلان عن جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الأجهزة المحلية حتى يتسنى للمواطنين معرفة توقيتات انقطاعات الكهرباء.

وخلال مؤتمر صحافي، كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن حكومته وضعت خطة للتعامل مع موجات ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة في فصل الصيف الحالي، مؤكداً التزام الحكومة بالعمل وفق خطة مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء بنهاية عام 2024. وشدد على الحاجة إلى مليار دولار، وذلك من أجل تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.

وأرجع الأزمة التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر أخيرًا، إلى عدم توفر الغاز الطبيعي بالكميات الاعتيادية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث حدث نقص في توريد الغاز لمدة 12 ساعة متصلة، مما أثر على المعدل الطبيعي لتوليد الكهرباء، وهو ما اضطر الحكومة إلى زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي، تخفيفا للأحمال على الشبكة الوطنية، لاسيما في ضوء تعرض مصر لموجة حارة غير مسبوقة.

وقال، إن التشغيل الكامل للمحطات خلال الفترة الأخيرة، كان سيتسبب في انقطاع الكهرباء، والإضرار بمحطات التوليد، مشيرا إلى أن استهلاك الطاقة خلال اليومين الماضيين سجل رقما غير مسبوق.

وأوضح أن الحكومة تشعر بمعاناة المواطنين والأسر المصرية من أزمة قطع الكهرباء. وتابع: "أجدد اعتذار الحكومة عن قطع الكهرباء وهو موضوع شديدة الصعوبة علينا كمسؤولين... وأنا على المستوى الشخصي؛ تصلني استغاثة وشكاوى كثيرة من مواطنين لديهم ظروف صحية أو إنسانية، وهو موضوع شديد الصعوبة، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع امتحانات الثانوية العامة".

وفي تصريحات، قال "الحمصاني"، إن ما حدث أمس نتيجة لزيادة استهلاك للطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وحدوث عطل في إحدى آبار الغاز في الشبكة الإقليمية لاستيراد ونقل الغاز. ولفت إلى أن الحقل الذي حدثت فيه مشكلة استغرق 24 ساعة لإصلاح المشكلة التي وقعت فيه، و24 ساعة أخرى حتى يعود للعمل مجدداً.

وعلى خلفية الأزمة، أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيمياوية، عن إيقاف مصانعها الثلاث عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها. وأوضحت الشركة في بيان حديث، أن موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وقالت إنه حرصًا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب تلك الظروف التشغيلية تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عن توقف مصانع الشركة. وأوضحت الشركة أن مصانع الشركة توقفت عن العمل بسبب انقطاع غازات التغذية.