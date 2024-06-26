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شعار غازبروم الروسية (فرانس برس)
غازبروم الروسية
غاز روسيا

"غازبروم" توقع مذكرة مع إيران بشأن إمدادات غاز روسية

الشركة الروسية تمتلك نحو 15% من احتياطيات الغاز العالمية

دبي - العربية.نت
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قالت عملاقة الطاقة الروسية "غازبروم"، اليوم الأربعاء، إنها وقعت مذكرة مع الشركة الوطنية الإيرانية للغاز بشأن تنظيم إمدادات غاز روسية لإيران.

وشركة غازبروم واحدة من أقوى الشركات في روسيا لدرجة أنها وصفت ذات يوم بأنها دولة داخل الدولة. وتمتلك الشركة نحو 15% من احتياطيات الغاز العالمية ويعمل بها نحو 490 ألف شخص.

لكن الشركة منيت بخسارة صافية بلغت 629 مليار روبل (6.9 مليار دولار) في عام 2023، في أول خسارة سنوية منذ أكثر من 20 عاما، وسط تراجع تجارة الغاز مع أوروبا التي كانت ذات يوم سوق مبيعاتها الرئيسية.

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وانخفضت صادرات غازبروم من الغاز إلى أوروبا إلى أدنى مستوي في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي جراء التداعيات السياسية للحرب في أوكرانيا وأضرار لحقت بخطوط أنابيب نورد ستريم نتيجة تفجيرات غامضة.

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