تمويل التنمية والحلول المبتكرة «1من 2»

تبرز الضغوط الحالية في القطاع المالي مجددا أهمية الممارسات السليمة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي. ومن الأهمية بمكان فهم المخاطر المحتملة للمراكز المالية والناشئة عن الاحتفاظ بموجودات محددة. لهذا، فإن البنك الدولي، عند إطلاق سندات مستدامة جديدة مبتكرة، يتسم بالشفافية ويتيح جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين المحتملين لتقييم المخاطر/العائدات الخاصة بأداة ما.

وكان البنك الدولي قد أصدر في الشهر الماضي سندا يستند إلى النتائج مدته خمسة أعوام، يهدف إلى توفير مياه الشرب النظيفة لنحو مليوني طفل في المدارس في فيتنام. ويؤدي نقص مياه الشرب النظيفة إلى وفاة ما يقدر بنحو تسعة آلاف شخص سنويا في فيتنام، كما أن الأطفال معرضون بشكل خاص للإصابة بالأمراض الطفيلية المنقولة بالمياه.

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وتمزج سندات النتائج مثل هذا السند تصنيف البنك الدولي الائتماني AAA مع التعرض المباشر لنتائج مشاريع محددة. وتقوم مجموعة البنك الدولي بإعداد هذه السندات للاستجابة للظروف بالغة الصعوبة التي يواجهها عديد من الدول النامية. ويؤدي التضخم والصراع وما ينجم عن ذلك من أزمات اللاجئين والنزوح الداخلي والآثار متزايدة الوضوح لتغير المناخ، إلى الحد من النمو الاقتصادي، وعكس مسار أعوام من المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس. وفي الوقت نفسه، تواجه الدول المعنية ارتفاع الديون، وتراجع إيرادات الموازنة، وتآكل الاحتياطيات الوقائية المالية التي لا تستطيع مساندة الاستثمار في النمو والتنمية.

وينبغي للمؤسسات الإنمائية أن تنشر رؤوس أموالها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية. كما يتعين عليها إيجاد أدوات جديدة مبتكرة لتوجيه رؤوس أموال القطاع الخاص نحو التنمية المستدامة.

وتتيح سندات النتائج مسارا واحدا لتحقيق ذلك. إذ يضمن البنك الدولي للمستثمرين أصل أموالهم، لكنهم يوافقون على التخلي عن الكوبون على السند لمصلحة مدفوعات مستقبلية طارئة ترتبط بنواتج مشاريع التنمية. وبدلا من ذلك، يتم توجيه كوبونات المستثمرين الضائعة إلى مشروع ما.

وفي حالة فيتنام، تستخدم حصيلة 50 مليون دولار لمساندة أنشطة التنمية المستدامة للبنك على مستوى العالم. وبدلا من ذلك، يقدم البنك الكوبونات التي كانت ستذهب إلى المستثمرين لمشروع تنقية المياه في فيتنام. ويحصل المستثمرون على مدفوعات تتعلق بإصدار اعتمادات كربون متحقق منها من المشروع تمثل خفضا في انبعاثات غازات الدفيئة. وكلما زادت تلك الاعتمادات التي يتم توليدها، زادت المدفوعات للمستثمرين، مع مراعاة حد أقصى يبلغ نحو 5 في المائة سنويا.

* نقلا عن صحيفة "الاقتصادية"