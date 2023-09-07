سيتي سكيب الرياض

"سيتي سكيب Cityscape" هو معرض عقاري دولي يهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية والفرص الاستثمارية في مختلف الدول، ويعقد عادة في مراكز المؤتمرات أو المعارض الكبرى في المدن الكبرى، ويشارك فيه العديد من الشركات والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم، ويستخدم كمنصة لعرض المشاريع العقارية السكنية والتجارية، بما في ذلك المباني السكنية والمجمعات الفاخرة والفنادق والمراكز التجارية والمشاريع السياحية وغيرها.

بالإضافة إلى العروض العقارية؛ يوفر معرض "سيتي سكيب" فرصًا للمستثمرين والزوار للتعرف على اتجاهات سوق العقارات، والتواصل مع ممثلي الشركات العقارية، وتوسيع شبكاتهم المهنية في صناعة العقارات، ويعتبر حضور المعرض فرصة للأفراد الباحثين عن فرص استثمارية، سواء كانوا يبحثون عن وحدة سكنية، أو يهتمون بالاستثمار العقاري، أو يرغبون في الحصول على معلومات حول العقارات في مناطق محددة. ويجذب المعرض مشاركين من مجموعة واسعة بما في ذلك مطورو العقارات والمستثمرون والسماسرة والمهندسون المعماريون ومخططو المدن والمؤسسات المالية والجهات الحكومية وخبراء الصناعة، ويساهم هذا التمثيل المتنوع في عرض شامل لقطاع العقارات.

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يتألف المعرض عادةً من منطقة معرض واسعة حيث يقوم العارضون بإقامة أجنحة أو باحات لعرض مشاريعهم وخدماتهم وفرص الاستثمار، ويتضمن مناطق متخصصة أو أقسام ذات طابع موضوعي مخصصة لقطاعات العقارات المحددة مثل المشاريع السكنية والتجارية والبيع بالتجزئة والضيافة أو التطوير المختلط، ويوفر المعرض فرص تواصل ممتازة للمشاركين للتواصل مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة وبناء علاقات تجارية واستكشاف تعاونات محتملة.

بالتزامن مع المعرض؛ يتضمن مؤتمرات وندوات وجلسات نقاش تتناول الاتجاهات الحالية والتحديات والفرص في صناعة العقارات، وتجمع هذه الجلسات التعليمية خبراء الصناعة ورواد الفكر الذين يشاركون الرؤى وأفضل الممارسات والأفكار المبتكرة. وعلى الرغم من أن المعرض هو معرض عقاري دولي؛ إلا أنه يتكيف مع السمات والاحتياجات الخاصة لكل منطقة يقام فيها، وغالبًا ما يسلط الضوء على الأسواق الناشئة التي توفر إمكانات نمو كبيرة وفرص استثمارية، وقد تكون هذه الأسواق تشهد تحضرًا سريعًا وتطورًا اقتصاديًا أو تغيرات تنظيمية تجعلها جاذبة لتطوير العقارات والاستثمار فيها.

يتبنى "سيتي سكيب" دمج التكنولوجيا المبتكرة في قطاع العقارات، وقد يقوم العارضون بعرض التقنيات في مجالات مثل المباني الذكية وممارسات البناء المستدامة وجولات الواقع الافتراضي وبرامج إدارة الممتلكات وحلول أخرى مدفوعة بالتكنولوجيا. ويتضمن كذلك حفلات توزيع جوائز تكرم التميز والابتكار في صناعة العقارات، تُمنح للمشاريع المتميزة والمطورين والهندسة المعمارية والتخطيط العمراني ومبادرات الاستدامة وغيرها من المساهمات الملحوظة في القطاع. ويستضيف كذلك منتديات للمستثمرين أو جلسات مخصصة تستهدف بشكل خاص احتياجات واهتمامات مستثمري العقارات، حيث توفر هذه المنتديات رؤى حول استراتيجيات الاستثمار وتحليل السوق وتقييم المخاطر وتنويع المحافظ.

المعرض يسلط الضوء على أهمية الاستدامة الاجتماعية والبيئية المتزايدة في صناعة العقارات، حيث يقوم العارضون بعرض مشاريع تولي الأولوية لممارسات البناء الخضراء، وكفاءة استخدام الطاقة، والمشاركة المجتمعية، والمسؤولية الاجتماعية، والمسايرة لأهداف الاستدامة العالمية. وتترك معارض سيتي سكيب أثرًا اقتصاديًا كبيرًا على المدن والمناطق المضيفة؛ فهي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وتولد فرصًا تجارية، وتحفز الاقتصادات المحلية، ويعد مناسبة دولية تجذب زوارًا من جميع أنحاء العالم؛ ويقوم الزوار بحجز الإقامة في الفنادق المحلية، وتناول الطعام في المطاعم المحلية، واستخدام الخدمات المحلية، مما يعزز القطاع السياحي ويدفع النمو الاقتصادي.

معرض سيتي سكيب هو منصة حقيقية للابتكار والإبداع في قطاع العقارات، وهو فرصة لاكتشاف أحدث الابتكارات والاتجاهات في عالم العقارات، ويعكس رؤية المستقبل وطموحات المدن الذكية، فهو واجهة للتعاون بين الشركات والمستثمرين والمهنيين في قطاع العقارات، ويسهم في بناء شبكات قوية وتوطيد العلاقات التجارية، ويجسد رحلة الابتكار والازدهار المستمر في قطاع العقارات، ويعزز قدرة المدن على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

* نقلا عن صحيفة الرياض *