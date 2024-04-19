المربع الذهبي في الاقتصاد الجزئي

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إدارة الاقتصاد الشخصي .. جودة الحياة .. العناية الصحية .. الرفاهية

كل زاوية أعلاه تقودنا إلى بقية الزوايا والعكس صحيح ، سأتحدث في هذا المقال عن جانب من الاقتصاد الجزئي والذي يتعلق بالفرد وكيف يمكنه ربط هذه المنظومة لتحقيق مكتسبات مُكملة مع بعضها البعض :

اولاً : ادارة الاقتصاد .. يمكن للفرد أن يصنع لنفسه منظومة اقتصادية ويديرها بشكل فعال فعمليات الدخل و الاستهلاك والإنتاجية والنفقات والادخار والاستثمار تتكون من عدة قنوات وخيارات واسعة وهو ما يشكل من الضرورة بمكان أن يكون ذلك وفق تخطيط مثالي وجهود متوافقة مع الدخل وبالتالي المستهلك الرشيد هو في الواقع عمليات سلوكية تحقق العديد من المكتسبات والتي بدوها تنتقل تلقائيا إلى تعزيز بقية الزوايا المتمثلة في العناية الصحية وجودة الحياة والرفاهية فخيارات الفرد هنا تتطلب تضحيات للانتقال من سلبيات الانفاق الغير مبرر وفي نفس الوقت لا يمنع أن يحقق الانفاق اشكالاً جديدة من الرفاهية سواء كان ذلك في السلع الضرورية او حتى الكمالية التي تحقق له الرفاهية فهي في نهاية المطاف استهلاك ذو قيمة مضافة لجودة الحياة والرفاهية ايضاً ، إنّ إدارة الاقتصاد الشخصي تشمل مجموعة من الخطوات والممارسات التي يمكن للفرد اتباعها لضمان استخدام الموارد المالية بشكل فعال وتحقيق الأهداف المالية والشخصية مثل : وضع أهداف مالية لتحديد أهدافه المالية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد، مثل توفير مبلغ محدد، سداد الديون، شراء منزل، تقديم تعليم للأطفال، إلخ. ومن المهم أيضا وضع واعداد إعداد ميزانية شهرية أو سنوية تحدد إيراداته ونفقاته المتوقعة، وتحديد الأولويات في الإنفاق لضمان تحقيق الأهداف المالية. كما انه من الأهمية بمكان ان يرسم ضمن ضرورياته الادخار والاستثمار من خلال حسابات التوفير أو الاستثمار في الأسهم أو العقارات أو صناديق الاستثمار. كما يجب على الفرد إدارة الديون بحكمة، وتحديد الديون ذات الأولوية في سدادها وتجنب تراكم الفوائد عليها، مع التركيز على سداد الديون ذات الفائدة العالية أولاً ومراقبة النفقات بانتظام وتحليلها للتأكد من عدم تجاوزها للميزانية المحددة، والبحث عن طرق لتقليل النفقات غير الضرورية والاستمرار في تطوير مهاراته المالية والتعلم من الخبراء والمصادر الموثوقة لتحسين قدرته على إدارة الاقتصاد الشخصي بفعالية.

ثانيا .. تحقيق الرفاهية ويعتمد على مجموعة من العوامل والممارسات التي يمكن للفرد اتباعها لتعزيز جودة حياته وشعوره بالسعادة والرضا. إليك بعض الخطوات التي يمكن للفرد اتخاذها لتحقيق الرفاهية: مثل وضع الأهداف الشخصية: يجب على الفرد تحديد أهدافه الشخصية في مختلف جوانب الحياة، مثل الصحة، والعلاقات، والتطوير الشخصي، والمال، والمهنة، والترفيه، والعمل على تحقيقها والاهتمام بصحته البدنية والنفسية من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، والتغذية الصحية، والنوم الكافي، والتخلص من التوتر والقلق من خلال التدريب على تقنيات الاسترخاء والتأمل. والاستثمار في بناء وتعزيز العلاقات الاجتماعية الصحية والمثمرة مع الأصدقاء والعائلة والمجتمع، حيث تلعب العلاقات القوية دورًا هامًا في تعزيز الرفاهية الشخصية. وتطوير مهاراته وقدراته الشخصية والمهنية من خلال القراءة، والدورات التدريبية، وحضور الندوات، وتوسيع دائرة معارفه. وتنظيم وقته بشكل فعال لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية والترفيه، وتخصيص الوقت للأنشطة التي تساهم في الرفاهية الشخصية. والاستمتاع بالأنشطة التي تسعده وتمنحه الراحة والاسترخاء، مثل السفر، والقراءة، وممارسة الهوايات، والتجارب الجديدة.

ثالثا : تحقيق جودة الحياة .. ويتطلب اتباع مجموعة من السلوكيات والممارسات التي تعزز السعادة والرضا الشخصي. إليك بعض الطرق التي يمكن للفرد اتخاذها لتحقيق جودة الحياة مثل الرعاية بالصحة البدنية فعلى الفرد الاهتمام بصحته البدنية من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الطعام الصحي، والحفاظ على الوزن المناسب، والاستمتاع بالنوم الكافي. والاهتمام بصحته النفسية من خلال التخلص من التوتر والضغوط النفسية، والتعامل بفعالية مع المشاعر السلبية، والبحث عن الأنشطة التي تساعد على الاسترخاء والتأمل. وبناء علاقات اجتماعية قوية وداعمة مع العائلة والأصدقاء والمجتمع، حيث تلعب العلاقات الاجتماعية دورًا هامًا في تعزيز السعادة والرضا الشخصي. وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وتخصيص الوقت للأنشطة التي تساهم في الاسترخاء والترفيه والاستمتاع بالحياة خارج بيئة العمل. والاستمتاع بالأنشطة التي تمنحه السعادة والرضا، مثل السفر، وممارسة الهوايات، والاستماع إلى الموسيقى، ومشاهدة الأفلام.

رابعا : تحقيق العناية الصحية الجيدة .. ويمكن للفرد اتباع مجموعة من الخطوات والممارسات الصحية. إليك بعض النصائح لتحقيق العناية الصحية الجيدة: مثل الحفاظ على نظام غذائي صحي: يجب على الفرد تناول تشكيلة متنوعة من الأطعمة الطازجة والمغذية، مع التركيز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، وتجنب الأطعمة المصنّعة والمعالجة بشكل كبير. وممارسة النشاط البدني بانتظام، مثل المشي، وركوب الدراجات، والسباحة، والرياضات الأخرى، لتعزيز الصحة البدنية والعقلية. والحفاظ على وزنه الصحي من خلال تناول الطعام بشكل متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، حيث يساهم الحفاظ على الوزن الصحي في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة والاستماع إلى إشارات جسمه والتصرف بمرونة في استجابة لها، مثل الراحة عند الشعور بالتعب أو الإجهاد، والبحث عن الرعاية الطبية عند الحاجة. والحصول على كمية كافية من النوم كل ليلة، حيث يساهم النوم الجيد في تجديد الطاقة وتعزيز الصحة العامة والعقلية والتعامل بفعالية مع المشاعر السلبية، والبحث عن الدعم النفسي عند الحاجة من خلال التحدث مع الأصدقاء أو البحث عن المساعدة المهنية. والقيام بالفحوصات الطبية الدورية واستشارة الطبيب بانتظام للتأكد من صحته العامة والتحقق من وجود أي مشاكل صحية محتملة.

مجمل القول : كلما ادرنا اقتصادنا الشخصي بفعالية وتوزان عقلاني كلما زاد شعورنا بالرضا والسعادة وحققنا الرفاهية المطلوبة وهذا بدوره يقودنا الى تحقيق اعلى متطلبات الجودة في حياتنا لتعود ذات الفائدة في شكلها العكسي وهكذا وهو ما يعني وصولنا الى المربع الذهبي الذي عليه نؤسس حياة افضل.

*نقلا عن صحيفة "مال" السعودية.