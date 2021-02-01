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دبي.. تفاؤل بالعقارات وانخفاض أسعار المنازل بوتيرة أبطأ

عقارات دبي

دبي.. تفاؤل بالعقارات وانخفاض أسعار المنازل بوتيرة أبطأ

بتأثير من حملة التطعيم باللقاحات ضد كورونا والتعافي الاقتصادي

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العربية.نت

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أظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار المنازل في دبي خلال العامين الحالي والمقبل، بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة، نتيجة للتفاؤل بشأن حملة التطعيم باللقاحات ضد كورونا والتعافي الاقتصادي.

وتشير التوقعات الى انخفاض أسعار المنازل بـ2% خلال العام الحالي، وهو أفضل من التوقعات السابقة، التي أشارت إلى تراجع بأكثر من 5% في العامين الحالي والعام المقبل.

أوضحت المدير الأول في CBRE أسماء الدقاق، في مقابلة مع "العربية"، أن هناك تفاؤلا بالعقارات بدعم من حملة التطعيم ضد كورونا والتعافي الاقتصادي إلى جانب قانون تأشيرات الإقامة التي ستمنح للعاملين في دبي.

وأشارت إلى ارتفاع الطلب على الفلل والتاون هاوس، في مقابل ركود في الشقق السكنية.

وبينما نوهت إلى أن التراجع في القطاع العقاري في دبي تراوح بين 8 إلى 15% العام الماضي، قالت إن هذا التراجع سيكون بوتيرة أبطأ في النصف الثاني من العام 2021.

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