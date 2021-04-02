أسعار عقارات دبي في ارتفاع.. هل تعافى الطلب؟

بدأت سوق العقارات في دبي تظهر بشكل متزايد علامات على قوة الطلب والاستقرار، مع تسجيل زيادات مستمرة في الأسعار على مدار الأشهر الأربعة الماضية، مما يوفر دليلًا إضافيًا على أن السوق بلغت القاع في أواخر عام 2020.

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، ارتفعت الأسعار بنسبة 4.6%، وفقًا لما نقلته "Khaleej Times".

واكتسب انتعاش الأسعار مزيدًا من الزخم في فبراير، حيث تم تسجيل مكاسب شهرية بنسبة 1.9% على مستوى الإمارة بعد تسجيل مكاسب بنسبة 1.3% في يناير و1.5% في ديسمبر، وتقف الأسعار الآن عند 858 درهمًا للقدم المربعة فيما يشكل عودة إلى ما تم تسجيله من مستويات آخر مرة في يوليو 2012.

وذكر موقع Property Monitor المتخصص في تقريره الشهري عن السوق: "لقد تم محو الانخفاضات التي شهدتها السوق شهراً بعد شهر في عام 2020 تقريبًا، بسبب الأداء القوي الأخير، مع انخفاض الأسعار الإجمالية بما يزيد قليلاً عن 1% في العام حتى فبراير".

وقال Zhann Jochinke، مدير العمليات في Property Monitor: "يمثل هذا الرقم تحولًا كبيرًا للغاية مقارنة بفترة العام السابق حتى فبراير 2020، عندما تم تسجيل انخفاض سنوي بنسبة 11.4%".

وأضاف: "بناءً على الاتجاهات والتقارير الحالية من الوسطاء ذوي الطلب القوي، تتوقع Property Monitor أن تظهر السوق مزيدًا من النمو خلال العام، حيث بدأ العالم في الخروج من الوباء واستعادة روابط السفر الدولية".

وبحسب الصحيفة، أبلغ السماسرة عن طلب قوي، خاصة في المواقع الشهيرة بإمارة دبي، مع احتمال حدوث تسارع إضافي في الأسعار مع بدء الخروج من حالة الوباء.

ويبلغ متوسط ​​سعر الشقة في دبي 775000 درهم، والتاون هاوس 1.539 مليون درهم، والفيلات 3.333 مليون درهم.