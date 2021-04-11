الجيش الليبي يعتزم بناء 3 مدن في بنغازي تستوعب 12 مليون نسمة

قال القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إن القيادة العامة للقوات المسلحة، ستبني ثلاث مدن كاملة المرافق في شرق وغرب وجنوب مدينة بنغازي، تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة.

وأضاف حفتر في كلمة خلال مُلتقى "أسر الشهداء"، يوم السبت، أن "العمل جار في هذه المدن، وستبنى في وقت قريب".

وأعلن عن تخصيص "20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى"، وتوفير فرص عمل لأبنائهم بعد تأهيلهم، إضافة إلى تكفل القوات التابعة للقيادة العامة بمصاريف تعليم أبناء الشهداء حتى المرحلة الجامعية، فيما تكون الأولوية في طلبات الحج والعمر لهذه الأسر، نقلاً عن صفحة القيادة بموقع "فيسبوك".

وبحسب الصفحة فإن القائد العام المشير خليفة حفتر، وقع على خريطة مشروع الكرامة الذي صُمّم بمعايير عالمية وحضارية تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري؛ ليُسلم بعد ذلك إلى أسر شهداء القوات المسلحة العربية الليبية.

وكان قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، قد أصدر منتصف مارس الماضي، تعليمات مشددة لضبط الأمن في بنغازي.

وصرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مؤخراً، أن الحكومة ماضية في توحيد المؤسسات بوتيرة متسارعة، سعيا لبناء وتوحيد وتلبية لمطالب الشعب الليبي المتعطش لتوحيد هذه المؤسسات.