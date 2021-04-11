.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الجيش الليبي يعتزم بناء 3 مدن في بنغازي تستوعب 12 مليون نسمة

خليفة حفتر يوقع مشروع الكرامة
المشير خليفة حفتر يوقع مشروع "الكرامة"
اقتصاد ليبيا

الجيش الليبي يعتزم بناء 3 مدن في بنغازي تستوعب 12 مليون نسمة

خليفة حفتر يوقع خريطة مشروع الكرامة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إن القيادة العامة للقوات المسلحة، ستبني ثلاث مدن كاملة المرافق في شرق وغرب وجنوب مدينة بنغازي، تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة.

وأضاف حفتر في كلمة خلال مُلتقى "أسر الشهداء"، يوم السبت، أن "العمل جار في هذه المدن، وستبنى في وقت قريب".

وأعلن عن تخصيص "20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى"، وتوفير فرص عمل لأبنائهم بعد تأهيلهم، إضافة إلى تكفل القوات التابعة للقيادة العامة بمصاريف تعليم أبناء الشهداء حتى المرحلة الجامعية، فيما تكون الأولوية في طلبات الحج والعمر لهذه الأسر، نقلاً عن صفحة القيادة بموقع "فيسبوك".

غولدمان ساكس يستهدف أثرياء الشرق الأوسط عبر هذه الخطوة قصص خاصة ثروات غولدمان ساكس يستهدف أثرياء الشرق الأوسط عبر هذه الخطوة

وبحسب الصفحة فإن القائد العام المشير خليفة حفتر، وقع على خريطة مشروع الكرامة الذي صُمّم بمعايير عالمية وحضارية تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري؛ ليُسلم بعد ذلك إلى أسر شهداء القوات المسلحة العربية الليبية.

وكان قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، قد أصدر منتصف مارس الماضي، تعليمات مشددة لضبط الأمن في بنغازي.

وصرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مؤخراً، أن الحكومة ماضية في توحيد المؤسسات بوتيرة متسارعة، سعيا لبناء وتوحيد وتلبية لمطالب الشعب الليبي المتعطش لتوحيد هذه المؤسسات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
"لقاحاتنا ضعيفة".. اعتراف نادر من أكبر مسؤول صيني
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى
السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد
أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا  أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا 
جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير
فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر
قبل أن تذهب
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
اكتشف المزيد