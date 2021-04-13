"الدار" تبيع جميع وحدات "نويا فيفا" خلال يومين

أعلنت شركة الدار العقارية، بيع جميع وحدات مشروع "نويا فيفا" خلال 48 ساعة فقط من طرحه للبيع.

والمشروع هو بمثابة المرحلة الثانية من مشروع "نويا" السكني على جزيرة ياس الذي لاقى نجاحاً كبيراً وإقبالاً لافتاً عند إطلاقه خلال الربع الأخير من 2020، حيث تم بيع جميع الوحدات في غضون أربع ساعات فقط، مما يعكس استمرار الطلب القوي على العقارات عالية الجودة والمتواجدة ضمن مواقع ممتازة في أبوظبي.

ويضيف مشروع "نويا فيفا" 480 وحدة سكنية جديدة للمرحلة الأولى من مشروع "نويا"، أحدث مشاريع الدار على جزيرة ياس، والذي جذب مشترين جدداً بنسبة 63% يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية.

وبدأت الأسعار في مشروع «نويا فيفا» من 1.65 مليون درهم (499 ألف دولار)، وتتمتع كلّ وحدة سكنية ضمن المجمع بمساحة خارجية خاصّة بها، تلبية للظروف الحالية التي تفرض على السكان قضاء وقتٍ أكبر في منازلهم. ويوفر التصميم العملي لعقارات المجمع السكني مساحة إضافية للقاطنين، إضافة إلى حدائق مجتمعية رحبة، ومرافق ترفيهية خارجية تتيح لهم العيش والعمل والترفيه.