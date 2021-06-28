720 مليون درهم تصرفات عقارات دبي يوم الأحد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي يوم الأحد، أكثر من 720 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 317 مبايعة بقيمة 467.52 مليون درهم منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 54.37 مليون درهم و307 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 413.16 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 3.

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وتصدرت منطقة سيح شعيب 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 29 مليون درهم تلتها منطقة اليفره 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليونين درهم وثالثة في منطقة سيح شعيب 3 بتسجيلها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايبن درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 107 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 205.44 مليون درهم منها 20 رهنا لأراض بقيمة 63.28 مليون درهم و 82 رهنا لفلل وشقق بقيمة 142.16 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 24 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 47.55 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 6 ملايين درهم.