"أوراسكوم كونستراكشون" تضيف عقوداً جديدة بـ 1.1 مليار دولار 

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون "بي. إل. سي."، أنها أضافت عقوداً جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الثاني من عام 2021.

وحسب بيان أوراسكوم، اليوم الثلاثاء، تمثل هذه العقود الجديدة زيادة بنسبة 52% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.

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وذكرت الشركة أن إجمالي قيمة العقود الجديدة في النصف الأول من عام 2021 ارتفع إلى 1.8 مليار دولار.

وتمثل المشاريع في مصر 32% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث أضافت المجموعة عقوداً عبر قطاعات المياه والصناعة، وفق البيان.

وتابعت الشركة: "تمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة 68% من الإجمالي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع مراكز البيانات".

وأضافت أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بلغت 5.8 مليار دولار في 30 يونيو 2021.