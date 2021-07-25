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المبيعات العقارية في دبي تسجل أعلى مستوى منذ 8 سنوات

عقارات دبي
عقارات دبي
عقارات دبي

المبيعات العقارية في دبي تسجل أعلى مستوى منذ 8 سنوات

ارتفاع المبيعات العقارية 33% خلال يونيو

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دبي - العربية.نت

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حافظ القطاع العقاري في إمارة دبي على وتيرة أداء متصاعدة، تعكس الحيوية والمرونة والجاذبية التي يتسم بها سوق دبي العقاري، ليسجل مجدداً رقماً قياسياً في شهر يونيو 2021.

وحسب بيانات النسخة السادسة عشر من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته "أراضي دبي" بالتعاون مع "بروبرتي فايندر"، سجلت قيمة المبيعات العقارية 14.79 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي، وهي القيمة الأعلى للمبيعات في ثماني سنوات، وتحديداً منذ ديسمبر من العام 2013.

وأفادت البيانات بأن إجمالي عدد المبايعات العقارية خلال ذات الفترة 6388 مبايعة، ليحقق بذلك يونيو 2021 نمواً بنسبة 44.33% من حيث عدد المبايعات و33.2% من حيث قيمتها، وذلك مقارنة بشهر مايو 2021.

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وأوضحت بيانات المؤشر، أن المؤشر الشهري العام في يونيو 2021 سجل 1.07 نقطة بسعر 1.009 مليون درهم، في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.088 نقطة بسعر 904.920 ألف درهم.

وسجل المؤشر الشهري للفلل والتاون هاوس 1.013 نقطة بسعر 1.822 مليون درهم.

وأضافت البيانات أن النتائج المحققة في يونيو 2021، بالإضافة إلى عدد المبايعات التي تم تحقيقها في شهري أبريل ومايو الفائتين، ساهمت في تحقيق أداء مميز جداً للربع الثاني من العام الجاري، والذي يعتبر الأعلى على أساس ربعي من حيث عدد المبايعات منذ الربع الرابع من عام 2013.

وبلغ إجمالي عدد المبايعات 15.638 ألف مبايعة خلال الربع الثاني، بقيمة إجمالية وصلت إلى 36.86 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 33.26% من حيث عدد المبايعات، و46.76% من حيث القيمة، مقارنة بالربع الأول 2021.

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