السعودية.. ازدهار سوق العقارات السكنية بقيادة الرياض

واصلت سوق الإسكان في المملكة العربية السعودية مسار النمو المستدام في الربع الثاني، حيث تسارعت قيمة الشقق في العاصمة الرياض بأسرع وتيرة منذ عام 2017 على الأقل، وفقاً لتقرير شركة الأبحاث العقارية "نايت فرانك".

وكتب رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك، فيصل دوراني، في مذكرة، أن المبادرات الحكومية المختلفة تساهم في "تسريع معدلات ملكية المنازل في جميع أنحاء المملكة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

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ووفقاً للتقرير، فقد ارتفعت قيمة الشقق في الرياض بنسبة 7.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، كما ارتفع عدد المعاملات السكنية في الرياض بنسبة 77%، فيما شهدت نمواً بنسبة 44% في مدينة جدة.

واستمرت أسعار إيجارات سوق المكاتب الإدارية، باستثناء الرياض، في الانخفاض مع استمرار ضعف الطلب.

وتتوقع نايت فرانك أن يصل إجمالي المخزون المكتبي في الرياض و"جدة" إلى 5.3 مليون متر مربع و1.8 مليون متر مربع على التوالي، بحلول نهاية عام 2023.

وانخفضت معدلات الإيجار الرئيسية في مراكز التسوق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد بين 1% و5% خلال الأشهر الـ 18 الماضية.