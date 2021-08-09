.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية.. ازدهار سوق العقارات السكنية بقيادة الرياض

السعودية - عقارات - الرياض
العقارات السعودية
عقارات السعودية

السعودية.. ازدهار سوق العقارات السكنية بقيادة الرياض

الإيجارات المكتبية تواصل الانخفاض باستثناء الرياض

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

واصلت سوق الإسكان في المملكة العربية السعودية مسار النمو المستدام في الربع الثاني، حيث تسارعت قيمة الشقق في العاصمة الرياض بأسرع وتيرة منذ عام 2017 على الأقل، وفقاً لتقرير شركة الأبحاث العقارية "نايت فرانك".

وكتب رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك، فيصل دوراني، في مذكرة، أن المبادرات الحكومية المختلفة تساهم في "تسريع معدلات ملكية المنازل في جميع أنحاء المملكة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

ووفقاً للتقرير، فقد ارتفعت قيمة الشقق في الرياض بنسبة 7.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، كما ارتفع عدد المعاملات السكنية في الرياض بنسبة 77%، فيما شهدت نمواً بنسبة 44% في مدينة جدة.

الاقتصاد السعودي ينمو لأول مرة منذ بدء الجائحة بـ1.5% في الربع الثاني اقتصاد اقتصاد السعودية الاقتصاد السعودي ينمو لأول مرة منذ بدء الجائحة بـ1.5% في الربع الثاني

واستمرت أسعار إيجارات سوق المكاتب الإدارية، باستثناء الرياض، في الانخفاض مع استمرار ضعف الطلب.

وتتوقع نايت فرانك أن يصل إجمالي المخزون المكتبي في الرياض و"جدة" إلى 5.3 مليون متر مربع و1.8 مليون متر مربع على التوالي، بحلول نهاية عام 2023.

وانخفضت معدلات الإيجار الرئيسية في مراكز التسوق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد بين 1% و5% خلال الأشهر الـ 18 الماضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك
شاهد.. شاهد.. "العربية.نت" داخل مركز تبرع بالبلازما في مصر
الأكثر قراءة
شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه! شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه!
الصحة العالمية تحذر: البشرية الآن في خطر حقيقي الصحة العالمية تحذر: البشرية الآن في خطر حقيقي
تبرأ من الإخوان.. محكمة مصرية تصدم داعية شهيراً: تبرأ من الإخوان.. محكمة مصرية تصدم داعية شهيراً: "لا تنس نفسك!"
ميسي باكياً: فعلت كل شيء للبقاء.. ولابورتا كان صادقاً ميسي باكياً: فعلت كل شيء للبقاء.. ولابورتا كان صادقاً
العربية.نت تفتح ملف العربية.نت تفتح ملف "المخدر الرقمي".. كيف يتم اصطياد الشباب؟
شاهد ورطة تركية بأعلى المستويات لتهريب 1.3 طن كوكايين شاهد ورطة تركية بأعلى المستويات لتهريب 1.3 طن كوكايين
قبل أن تذهب
شهود يؤكدون تورط رئيسي في إعدام 30 ألف معارض إيراني عام 1988
شهود يؤكدون تورط رئيسي في إعدام 30 ألف معارض إيراني عام 1988
اكتشف المزيد