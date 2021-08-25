1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي يوم الثلاثاء

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.2 مليار درهم أمس الثلاثاء.

وشهدت الدائرة تسجيل 282 مبايعة بقيمة 944.48 مليون درهم منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 366.47 مليون درهم و233 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 578.01 مليون درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 271 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 203.67 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 30.97 مليون درهم و 44 رهن فلل وشقق بقيمة 172.7 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 77 مليون درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 35 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 25 هبة بقيمة 98.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 47 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 17 مليون درهم.