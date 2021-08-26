جدة تشهد تنفيذ أكبر صفقة عقارية خلال العام الجاري

سجلت السوق العقارية السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، أكبر صفقة عقارية في جدة خلال العام الجاري، تمثلت في بيع أرض شركة سعودي أوجيه "مشروع أرجوان رد سي" في مزاد علني بقيمة تتجاوز 1.34 مليار ريال بسعر المتر 4410 ريالات.

وتتجاوز مساحة الأرض 281 ألف متر مربع بموقع مميز في حي الشاطئ، في حين بلغت قيمة السعي أكثر من 35.7 مليون ريال.

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ويمتلك المشروع عديدا من عوامل الجذب، التي تجعل منه فرصة استثمارية استثنائية، فهو يتميز بموقعه الاستراتيجي في حي الشاطئ أحد أهم أحياء شمال جدة، مقابلا للواجهة البحرية، وملاصقا لمجمع رد سي مول، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

ويتوسط مشروع "أرجوان" طريق الملك عبدالعزيز، أحد شرايين مدينة جدة الرئيسة من الجهة الشرقية، وطريق الأمير فيصل بن فهد من الجهة الغربية، ما يسهم في ربط أرض المشروع بمختلف أحياء شمال جدة، ويوفر وصولا سهلا إلى قلب المدينة.

وخصائص مشروع "أرجوان" من حيث موقعه، ومساحته الشاسعة، تجعل منه فرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين، حيث يتيح المشروع إمكانية بناء المجمعات السكنية والتجارية والفندقية، ولا سيما أن منطقة شمال جدة تعد من أسرع المناطق السكنية والتجارية والاستثمارية نموا، ما يحولها إلى وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

وقال رئيس أدير العقارية المسوق الحصري للمشروع، متعب آل سعد، في وقت سابق، إن مشروع "أرجوان" يعد من أهم المشاريع العقارية الواعدة والطموحة في مدينة جدة، نظرا للمقومات النوعية المميزة، التي يتمتع بها، وموقعه الاستراتيجي الفريد في قلب حي الشاطئ، الذي يوفر أسلوب حياة جاذبا للتملك أو الاستثمار العقاري.

ولفت آل سعد إلى أن جدة تعد من أهم وجهات الاستثمار العقاري في المملكة مع تنفيذ عديد من المشاريع التنموية العملاقة التي تهدف إلى تطوير المدينة، ودعم تطلعاتها، وتسهم في استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ما يجعل من مدينة جدة وجهة فريدة للاستثمار العقاري الواعد تواكب رؤية المملكة 2030، التي ترتكز أهدافها على تطوير القطاع العقاري بشكل أساسي لتحقيق اقتصاد متنام يرسم ملامح المستقبل الزاهر للمملكة.

يذكر أن مشروع "أرجوان"، يعد أحد أهم عقارات شركة سعودي أوجيه المحدودة، التي تقوم شركة أدير العقارية بتسويقها وبيعها بشكل حصري.