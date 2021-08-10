لماذا تجاوز الإشغال الفندقي في مدينة جدة 50%؟

قال الشريك المساعد للاستشارات الاستراتيجية العقارية في Knight Frank، عبدالله بن محمد الصايغ، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن المعالم لا تزال غير واضحة عن أداء مختلف القطاعات العقارية في السعودية حتى الآن لكن يوجد تحسن ونمو في بعض القطاعات.

وأضاف الصايغ، أن قطاع المكاتب في المملكة باستثناء مدينة الرياض يلاحظ تعرضه لضغوط كبيرة، واستمرار انخفاض الإيجارات بمعظم أنحاء المملكة، لكن مدينة الرياض شهدت ارتفاعاً طفيفاً في إيجارات مكاتب الفئة الأولى وانخفاض 1.1% في مكاتب الفئة الثانية.

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وتوقع الشريك المساعد للاستشارات العقارية، نمو الطلب على المكاتب في الفترة المقبلة في السعودية، لا سيما بعد استخراج أكثر من 1278 رخصة استثمار أجنبي في 2020، وهو ما يرفع الطلب على المكاتب بشكل عام، والمكاتب ذات الجودة العالية بشكل خاص.

وأوضح أن قرار المكاتب الإقليمية للشركات الأجنبية، يزيد الطلب على قطاع المكاتب لا سيما من الفئة الأولى، وتركز هذه الشركات على المكاتب ذات الجودة العالية.

وتابع: "شهدنا خلال الفترة الماضية اختلاف في الطلب على المكاتب ذات الدرجة الثانية والثالثة، وارتفع بوتيرة متسارعة على المكاتب ذات الجودة العالية.

وقال عبدالله الصايغ، إن القطاع السكني يشهد تواصل المبادرات الحكومية للمساهمة في تسريع معدلات التملك والحرص على تطوير سوق عقاري نشط واستثنائي في المنطقة.

وأضاف أن النمو في أسعار الشقق بالرياض بلغ 7.6% وهي أعلى وتيرة منذ 2017، ما يدل طلب متزايد في مدينة الرياض، ولوحظ زيادة في أسعار الشقق السكنية في أغلب مدن المملكة.

وأوضح أن المبادرات الحكومية ساهمت بتسريع المشاريع، ومتوقع الانتهاء من 155 ألف وحدة سكنية بالرياض وجدة والمنطقة الشرقية خلال 3 سنوات مقبلة منها 100 ألف وحدة في مدينة الرياض فقط، وهو رقم كبير يتناسب مع وجود طلب متزايد على هذه الوحدات.

وقال الصايغ، إن تأثير الوباء كان واضحاً على قطاع الضيافة، بعد تقليص السياحة الدولية بسبب الوباء، وبرزت مدينة جدة بقطاع الضيافة الفترة الماضية وتجاوز الإشغال بها نسبة 50% بأكثر من متوسط باقي مدن المملكة البالغ 36% وأكثر من نسبة الإشغال في المدينة العام الماضي البالغة 40%.

وأضاف أن نمو الإشغال في جدة نتيجة فتح باب العمرة وفتح محطة الرحلات البحرية في ميناء جدة الإسلامي، ويتوقع زيادة المعروض في مدينة جدة خلال 3 سنوات بنحو 20 ألف وحدة فندقية وهو أكبر رقم في السعودية حالياً.

أظهر التقرير الأخير من شركة Knight Frank استمرار نمو قطاع الإسكان في الربع الثاني من هذا العام، إذ ارتفعت أسعار الشقق في مدينة الرياض 7.6% وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 2017.

وارتفع عدد المعاملات السكنية في الرياض بنسبة 77%، فيما نمت بنسبة 44% في مدينة جدة.

وأشار التقرير إلى مبادرات الحكومة السعودية التي ساهمت في زيادة نسبة التملك في جميع أنحاء المملكة.