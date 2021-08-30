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مهلة من أمانة مكة المكرمة لأصحاب الأراضي الفضاء لتسوير أراضيهم

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مهلة من أمانة مكة المكرمة لأصحاب الأراضي الفضاء لتسوير أراضيهم

بما لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الإعلان

دبي - العربية.نت

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حذرت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب الأراضي الفضاء ومقاولي البناء في مكة المكرمة من التهاون في تطبيق اشتراطات السلامة وعدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء ومواقع الأعمال الإنشائية، أو تركها محفورةً لمدة زمنية طويلة، لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأكدت الأمانة إلى ضرورة إقامة الأسوار على الأراضي الفضاء ومواقع الأعمال الإنشائية وفقًا للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك؛ لتجنب التلوث البصري الذي قد تسببه أعمال الإنشاءات ومخلفاتها، وسرعة إصدار التراخيص النظامية عن طريق البلديات الفرعية، بما لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الإعلان.

وشدَّدت على ضرورة الالتزام باشتراطات البناء ووسائل السلامة، وعدم رمي بقايا مواد البناء في الأراضي المجاورة للمنازل والتسبب في إيذاء الأهالي، مؤكدةً تنفيذ جولاتها الرقابية وتشكيل عددٍ من الفرق الميدانية المزودة بالعمالة والمعدات لتمشيط الأحياء السكنية، والقيام بالأعمال الرقابية المختلفة، ومتابعة كافة الظواهر السلبية، وفرض الغرامات على المخالفين.

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