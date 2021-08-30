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"العاصمة الإدارية" تبدأ أولى خطوات الطرح في البورصة المصرية

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مخطط العاصمة الإدارية
مخطط مشروع العاصمة الإدارية
عقارات مصر

"العاصمة الإدارية" تبدأ أولى خطوات الطرح في البورصة المصرية

تبحث اختيار بنوك الاستثمار والمستشارين

دبي - العربية.نت

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بدأت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر، أولى خطواتها لطرح أسهمها في البورصة المصرية، عبر تشكيل لجنة برئاسة رئيس القطاع المالي، لحصر وتقييم الأصول التابعة للشركة في إطار الإعداد لملف طرح الشركة للاكتتاب العام في البورصة المصرية.

وتبحث الشركة اختيار بنوك الاستثمار والمستشارين الذين سيتولون عملية الطرح، على أن يتم اختيارهم بالربع الأخير من العام الحالي أو مطلع العام المقبل، حسبما قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس الشركة، لصحيفة "حابي".

وذكرت مصادر للصحيفة، أن الأيام الماضية شهدت تحديد مساحات الأراضي في المرحلتين الثانية والثالثة والتي تقدر بنحو 127 ألف فدان، كما قدم القطاع العقاري بالشركة جميع البيانات الخاصة بالمساحات المتبقية من المرحلة الأولى والتي تصل إلى نحو 6 آلاف فدان، ومن المتوقع أن يتم إدراجها ضمن الأصول الخاصة بالطرح.

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وأضافت المصادر، أن شركة العاصمة باعت واستغلت نحو 41 ألف فدان منذ انطلاق المشروع عام 2018، في الأحياء السكنية والحي الحكومي وحي المال والأعمال ومنطقة الداون تاون.

وتابعت المصادر أن الشركة تدرس حاليا إرجاء الطروحات المقبلة لحين الاتفاق على الاشتراطات التي سيتم التعامل بها، والتي تتوافق مع التوجيهات الرئاسية بعدم بيع أو طرح المشروعات لحين بناء 30% منها، وأيضًا لاتخاذ قرار بشأن إدراجها ضمن أصول الطرح، أم أن الأصول ستكون متضمنة المرحلتين الثانية والثالثة فقط، وذلك وفق حاجتها.

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