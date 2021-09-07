مبيعات العقارات في دبي 299 مليون دولار في يوم واحد

قالت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إن التصرفات العقارية في الإمارة خلال يوم أمس الاثنين، بلغت أكثر من 1.1 مليار درهم (299 مليون دولار).

وأشارت الهيئة إلى تسجيل 294 مبايعة بقيمة 600.71 مليون درهم (163.5 مليون دولار)، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 120.07 مليون درهم و274 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 480.63 مليون درهم.

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جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 51 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض ومبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتصدرت منطقة اليفرة 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 525.93 مليون درهم (143.2 مليون دولار) منها 12 رهن أراض بقيمة 21.31 مليون درهم، و56 رهن فلل وشقق بقيمة 504.62 مليون درهم. وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 257 مليون درهم وآخر في منطقة الثنية الأولى بقيمة 91 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 13.74 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 11 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة مليوني درهم.