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السعودية.. 45 ألف أسرة استفادت من "البناء الذاتي" ضمن "سكني"

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السعودية.. 45 ألف أسرة استفادت من "البناء الذاتي" ضمن "سكني"

خلال الفترة بين بداية يناير حتى أغسطس 2021

دبي - العربية.نت

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سجّلت أعداد الأسر السعودية المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي 45,816 أسرة، وذلك من بداية شهر يناير حتى أغسطس 2021.

يأتي ذلك امتداداً للخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها برنامج "سكني" لتسهيل تملّك الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما يأتي هذا العدد ضمن الأسر التي أعلن البرنامج استفادتها منذ بداية العام الجاري، بما يتجاوز 145 ألف أسرة منها 115,038 أسرة سكنت منازلها حتى أغسطس 2021، ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني".

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ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق.

يوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" ممن يمتلكون أراضيهم تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة لتوفير أكثر من 36 تصميماً مميزاً يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة في البناء، إضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، وغيرها من الخدمات مثل "التصميم الداخلي".

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