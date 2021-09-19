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تراجع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية السعودية 2.7% إلى 3.5 مليار ريال

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عقارات السعودية

تراجع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية السعودية 2.7% إلى 3.5 مليار ريال

ارتفعت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري 18.5%

دبي - العربية.نت

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تراجع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية في السعودية بنسبة 2.7 %، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.5 مليار ريال.

ويعود التراجع بدرجة رئيسة إلى الانخفاض، الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني، التي سجلت انخفاضا أسبوعيا 12.5%، استقرت على أثره عند أدنى من مستوى ملياري ريال (57.2% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

كما انخفضت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثالث على التوالي، بنسبة 1.1%، مستقرة عند مستوى 266 مليون ريال (7.7% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية"، اليوم الأحد.

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في المقابل، ارتفعت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري 18.5%، واستقرت قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.2 مليار ريال (35.1% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا 14.2%، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أعلى من مستوى 4.3 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض جميع قطاعات السوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني 16.3%، والقطاع التجاري بنسبة انخفاض 6.6%، والقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة انخفاض 6.3%.

وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، سجل انخفاضا أسبوعيا 15.9%، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.6 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجل عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني انخفاضا 19.2%، والقطاع التجاري بنسبة انخفاض 2.1 %، والقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة انخفاض 5.5 %.

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