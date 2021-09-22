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بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة يفوق التوقعات خلال أغسطس

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اقتصاد أميركا

بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة يفوق التوقعات خلال أغسطس

تصاريح بناء المساكن ارتفعت 3.9%

واشنطن - رويترز

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زاد معدل بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس/آب، مدعوما على الأرجح بتراجع أسعار الأخشاب رغم أن نقصا في الأراضي والعمالة ما زال يشكل مشكلة.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن تصاريح بناء المساكن ارتفعت 3.9% إلى معدل سنوي بلغ 1.615 مليون وحدة الشهر الماضي. وعدلت الوزارة الأرقام لشهر يوليو/تموز بالرفع إلى معدل قدره 1.554 مليون وحدة من 1.534 مليون وحدة في التقرير الأولي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتعافى معدل بناء المساكن الجديدة إلى 1.555 مليون وحدة في أغسطس/آب.

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