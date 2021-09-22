بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة يفوق التوقعات خلال أغسطس

زاد معدل بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس/آب، مدعوما على الأرجح بتراجع أسعار الأخشاب رغم أن نقصا في الأراضي والعمالة ما زال يشكل مشكلة.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن تصاريح بناء المساكن ارتفعت 3.9% إلى معدل سنوي بلغ 1.615 مليون وحدة الشهر الماضي. وعدلت الوزارة الأرقام لشهر يوليو/تموز بالرفع إلى معدل قدره 1.554 مليون وحدة من 1.534 مليون وحدة في التقرير الأولي.

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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتعافى معدل بناء المساكن الجديدة إلى 1.555 مليون وحدة في أغسطس/آب.