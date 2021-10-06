تعديلات في متطلبات كود البناء السعودي للمباني السكنية

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في السعودية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بعض التعديلات في متطلبات كود البناء السعودي للمباني السكنية المتعلقة بالتصاميم السكنية للتسهيل على المكاتب الهندسية والمستفيدين.

وذكرت الوزارة أن التعديلات الجديدة شملت متطلب سمك الأعمدة في المباني السكنية وارتفاع الأسقف، حيث أصبح عرض العمود (لا يقل عن 20 سنتمتر) بدلا من 25 سنتمترا، فيما أصبح ارتفاع الأسقف مفتوحا بدلا من تحديده بـ 3.65 متر.

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وأكدت أن التحديثات جاءت بناء على ما رصد عبر القنوات الاتصالية وورش العمل من تحديات واجهت المكاتب الهندسية والمستفيدين في تنفيذ التصاميم للمباني السكنية. مشيرة إلى أنه شارك في أعمال تحديث تلك المتطلبات فرق عمل بمشاركة جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة والأمانات، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

يذكر أن كود البناء السعودي يضم مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد حيث تختص المتطلبات بتفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.

ويهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل والإضاءة والتهوية الكافية وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.