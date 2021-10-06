.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تعديلات في متطلبات كود البناء السعودي للمباني السكنية

  • الخط
عقارات السعودية مناسبة
عقارات سعودية
عقارات السعودية

تعديلات في متطلبات كود البناء السعودي للمباني السكنية

للتسهيل على المكاتب الهندسية والمستفيدين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في السعودية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بعض التعديلات في متطلبات كود البناء السعودي للمباني السكنية المتعلقة بالتصاميم السكنية للتسهيل على المكاتب الهندسية والمستفيدين.

وذكرت الوزارة أن التعديلات الجديدة شملت متطلب سمك الأعمدة في المباني السكنية وارتفاع الأسقف، حيث أصبح عرض العمود (لا يقل عن 20 سنتمتر) بدلا من 25 سنتمترا، فيما أصبح ارتفاع الأسقف مفتوحا بدلا من تحديده بـ 3.65 متر.

وأكدت أن التحديثات جاءت بناء على ما رصد عبر القنوات الاتصالية وورش العمل من تحديات واجهت المكاتب الهندسية والمستفيدين في تنفيذ التصاميم للمباني السكنية. مشيرة إلى أنه شارك في أعمال تحديث تلك المتطلبات فرق عمل بمشاركة جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة والأمانات، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

أسعار برنت تقفز لذروة 3 سنوات.. وأعلى سعر للخام الأميركي بـ 7 سنوات طاقة النفط أسعار برنت تقفز لذروة 3 سنوات.. وأعلى سعر للخام الأميركي بـ 7 سنوات

يذكر أن كود البناء السعودي يضم مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد حيث تختص المتطلبات بتفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.

ويهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل والإضاءة والتهوية الكافية وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إنستغرام في ورطة.. شهادة الكونغرس فتحت نار الاتهامات إنستغرام في ورطة.. شهادة الكونغرس فتحت نار الاتهامات
ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً صادمة.. ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً صادمة.. "والدي لا ينفق علي"
الأكثر قراءة
أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة
بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً
الإعدام بانتظاره.. ضحايا الإعدام بانتظاره.. ضحايا "سفاح الفيوم" يرقدون بسلام
مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية
مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات
السعودية تسمح لهذه الفئات بالقدوم بشكل مباشر السعودية تسمح لهذه الفئات بالقدوم بشكل مباشر
قبل أن تذهب
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
اكتشف المزيد