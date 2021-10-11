"سكني" يصدر 1664 عقدا للأراضي السكنية بالسعودية خلال سبتمبر

أصدر برنامج "سكني" في السعودية، 1664 عقدا للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال سبتمبر ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة لتسهيل تملك الأسر السعودية تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

وذكر البرنامج أن الأراضي شملت 333 أرضا في الرياض و421 في مكة المكرمة و143 في الشرقية و115 في جازان و166 في نجران و158 في القصيم و82 في حائل و39 في عسير و49 في الجوف و5 في الباحة و23 في الشمالية و32 في المدينة المنورة و98 في تبوك.

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وأشار إلى أن هذا امتدادا لما سبق تسليمه من أراض للأسر المستفيدة من الدعم السكني. مؤكدا أن إجراءات إصدار عقود الأراضي مستمرة في جميع المخططات المكتملة.

وأوضح أن مساحات الأراضي تصل إلى 500 م2 للأرض ويمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط من خلال "سكني" حيث يتيح خاصية معاينة واختيار المخطط المناسب لمستفيدي الأراضي وفق رغباتهم واحتياجاتهم في إطار السعي لاستحداث خدمات إلكترونية تسهل التملك، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

ويقدم عدد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية لتلبية رغبات وتطلعات الأسر وتتضمن الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة وشراء وحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراض.

يذكر أن "سكني" سجل استفادة 145 ألف أسرة سعودية من بداية 2021 حتى أغسطس وبلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها 115 ألف أسرة ويسعى البرنامج لتمكين المزيد من تملك المسكن الأول بتقديم الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان.