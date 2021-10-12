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أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بـ960 مليون دولار بالربع الثالث

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البورصة المصرية

أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بـ960 مليون دولار بالربع الثالث

إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، المدرجة في ناسداك دبي، والبورصة المصرية، عن إضافة عقود جديدة بقيمة 960 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الثالث من عام 2021.

وذكرت الشركة في بيان، أن العقود الجديدة تمثل زيادة بنسبة 42% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 وبذلك يصل إجمالي قيمة العقود الجديدة في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 إلى 2.8 مليار دولار.

تمثل المشاريع في مصر 65% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الثالث من عام 2021 والتي تضمنت عقداً لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر.

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وتبلغ نسبة العقود الجديدة في الولايات المتحدة 35% من الإجمالي بقيادة المشروعات الكبرى في قطاع الإسكان الطلابي.

كما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 6.1 مليار دولار في 30 سبتمبر 2021.

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