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مبيعات "أوراسكوم للتنمية مصر" تقفز 43% لـ 6.2 مليار جنيه

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أوراسكوم للتنمية
أوراسكوم للتنمية
البورصة المصرية

مبيعات "أوراسكوم للتنمية مصر" تقفز 43% لـ 6.2 مليار جنيه

مبيعات الجونة العقارية ارتفعت بنسبة 72.5% خلال التسعة أشهر

القاهرة - خالد حسني

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كشفت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، أنها حققت مبيعات عقارية بقيمة 6.2 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل نحو 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 43.4%.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أنها سجلت مبيعات عقارية بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن مبيعات الجونة العقارية ارتفعت بنسبة 72.5% خلال التسعة أشهر لتصل إلى 3.05 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020. كما قفزت مبيعات "مكادي هايتس" العقارية خلال التسعة أشهر لتسجل 854.7 مليون جنيه، مقابل 337 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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أيضاً، ارتفعت مبيعات مشروع O West خلال التسعة الأشهر لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020. وأشارت إلى أن ارتفاع المبيعات العقارية نتج عن زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المباعة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق أرباح بلغت نحو 744.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 168.3 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضية بزيادة بلغت نسبتها 342%. وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم النصفية نحو 686.22 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل أرباح بقيمة 180.95 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما سجلت أصحاب الحصص غير المسيطرة خلال الفترة أرباح بقيمة 58.36 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل خسائر بقيمة 12.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020. وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.99 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 1.92 مليون جنيه في النصف المقارن من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 550.53 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 206.33 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

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