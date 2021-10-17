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إلى أين تتجه أسعار المنازل الأميركية؟

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اقتصاد أميركا

إلى أين تتجه أسعار المنازل الأميركية؟

منذ بدء الوباء تجاوز الطلب المعروض من المنازل

دبي - العربية.نت

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يتوقع بنك غولدمان ساكس أن تنمو أسعار المساكن في الولايات المتحدة بنسبة 16% بنهاية عام 2022 بعد أن نمت بـ 20% خلال العام الماضي.

منذ بدء الوباء تجاوز الطلب المعروض من المنازل ما تسبب في ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20% خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات قياسية. ولكن الأسعار لم تصل إلى ذروتها بعد بحسب تقرير من غولدمان ساكس.

يتوقع غولدمان ساكس أن أسعار المساكن ستنمو بنسبة 16% أخرى بنهاية عام 2022، ويشك غولدمان ساكس في أن الطلب سيظل قويًا في المستقبل نظرًا لارتفاع الأسعار 66% من المشاركين في استطلاع لجامعة ميشيغان حول ميول مشتري المساكن يقولون إن هذا ليس الوقت المناسب لشراء منزل.

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