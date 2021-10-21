أفضل 3 أشهر في تاريخ عقارات دبي.. صفقات بـ42.35 مليار درهم

شهدت الأشهر الماضية التي سبقت انطلاق الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي"، نموا استثنائيا بشكل عام في معاملات المبيعات العقارية من حيث الحجم والقيمة في الإمارة، غير أن شهر سبتمبر الماضي سجل أهمية أكبر تمثلت في كونه الشهر الأعلى قيمة لمبيعات العقارات خلال شهر واحد منذ ديسمبر 2013، بعد أن شهد مبيعات بقيمة تجاوزت 16.2 مليار درهم توزعت على 5762 مبايعة.

وتجاوزت بذلك قيمة المبيعات العقارية منذ بداية العام حاجز الـ 100 مليار درهم، وذلك حسب بيانات النسخة الثامنة عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك بدبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر".

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وبحسب بيانات المؤشر - الذي يتخذ من العام 2012 سنة الأساس ومن يناير 2012 شهر الأساس ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس - فقد سجل المؤشر الشهري الإجمالي في سبتمبر الماضي 1.115 نقطة بسعر 1.065.816 درهما، بعد أن سجل المؤشر الشهري للشقق 1.14 نقطة بسعر 954.524 درهما و1.098 نقطة للمؤشر الشهري للفلل بسعر 1.940.843 درهما.

في حين سجل المؤشر الربعي العام في الربع الثالث من العام الجاري 1.128 نقطة بسعر 1.053.263 درهما، بعد أن سجل المؤشر ربع السنوي للشقق 1.134 نقطة بسعر 946.644 درهما و1.124 نقطة للمؤشر الربعي للفلل بسعر 1.954.802 درهم.

وشهد سبتمبر 2021 تسجيل 5762 مبايعة عقارية بقيمة 16.2 مليار درهم، الأمر الذي يجعل منه أفضل شهر سبتمبر على الإطلاق خلال السنوات الثماني الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المعاملات منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر إلى 43299 مبايعة بقيمة 104.3 مليار درهم.

وخلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، زادت قيمة معاملات مبيعات العقارات بنسبة 45.15% مقارنة بعام 2020 كاملا، لتكون بذلك أعلى قيمة مبيعات عقارية سنوية منذ عام 2017.

واستحوذت السوق الثانوية/الوحدات الجاهزة على 56% من إجمالي المبايعات خلال سبتمبر 2021، في حين شكلت المبايعات على الخارطة 44%.

ويعتبر الربع الثالث من العام 2021، أفضل ربع ثالث في تاريخ قطاع العقارات في إمارة دبي من حيث قيمة المبيعات، وأفضل ربع ثالث من حيث حجم المعاملات منذ عام 2009، حيث شهد الربع الثالث 2021 تسجيل 15927 مبايعة عقارية بقيمة وصلت إلى 42.35 مليار درهم.