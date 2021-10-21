نشاط في مبيعات المنازل بأميركا.. وارتفاع الأسعار يقصي هذه الفئة

قفزت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر في سبتمبر /أيلول، لكن ارتفاع الأسعار إثر استمرار نقص المعروض تسبب في إبعاد المشترين لأول مرة عن سوق الإسكان.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الخميس إن مبيعات المنازل القائمة زادت 7%، وهي أكبر زيادة في عام واحد، إلى وتيرة سنوية معدلة بلغت 6.29 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير/ كانون الثاني.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع وتيرة المبيعات إلى 6.09 مليون وحدة. وارتفعت المبيعات في جميع المناطق الأربع.

وانخفضت عمليات إعادة بيع المنازل، التي تمثل الجزء الأكبر من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، 2.3% على أساس سنوي.

وارتفع متوسط أسعار المنازل الحالية 13.3% عنه قبل سنة إلى 352800 دولار في سبتمبر/ أيلول، في أقل ارتفاع هذا العام.