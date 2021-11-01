"جدوى ريت السعودية" يوقع اتفاقية جديدة لتأجير برج بـ 16.15 مليون ريال سنوياً

أعلنت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية بموجبها استأجرت شركة وورلي بارسونز للاستشارات الهندسية بصفتها المستأجر لبرج اليوم كاملاً الواقع على طريق الملك فهد في مدينة الدمام بقيمة إيجارية سنوية تبلغ نحو 16.15 مليون ريال لكل سنة من سنوات مدة الاتفاقية غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

وذكرت في بيان على "تداول السعودية"، أن الاتفاقية السابقة تنتهي في 30 سبتمبر 2022، وتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على إبرام اتفاقية جديدة.

مادة اعلانية

وأوضحت أن مدة الاتفاقية تبلغ 6 سنوات ميلادية تبدأ من مطلع أغسطس 2021 حتى نهاية يوليو 2027، على أن يحق للمستأجر بعد مرور 4 سنوات من بداية مدة الاتفاقية إنهاؤها بموجب إشعار خطي قبل 9 أشهر من تاريخ الإنهاء.

ويعتبر المستأجر شركة تقدم خدمات إدارة الأصول على مجالات الطاقة، والموارد الطبيعية، كما تقدم خدمات الاستشارات والحلول الهندسية وإدارة المشاريع، وتعد أحد أكبر شركات الاستشارات الهندسية في العالم، حيث تضم أكثر من 50 ألف موظف، كما أن لدى الشركة فروع عديدة في أكثر من 51 دولة وبلغ مجموع إيراداتها العالمية أكثر من 13 مليار دولار بنهاية عام 2020.

وأشارت الشركة إلى انخفاض القيمة الإيجارية للعقار من نحو 25.26 مليون ريال، إلى 16.15 مليون ريال، حيث يمثل الانخفاض ما يقارب نسبته 4.26% من إجمالي الدخل السنوي للصندوق باعتبار أن هذا الأثر متعلق فقط بالسنة الأخيرة من مدة الإيجار من الاتفاقية السابقة. كما أن توقيع الاتفاقية الجديدة يضمن استمرارية اشغال العقار بنسبة 100% مع مستأجر ذو ملاءة عالية.