"الدار" تُطلق مشروع "دالياز" في "ياس إيكرز" بأبوظبي

أعلنت شركة الدار العقارية عن إطلاق "دالياز"، المجتمع السكني الأخير ضمن مشروع تطوير "ياس إيكرز" في جزيرة ياس بأبوظبي، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهدته كافة مراحل المشروع.

ويضم المشروع الجديد 120 وحدة جديدة من الفلل والدوبلكس والتاون هاوس، وستكون متاحة للشراء لجميع الجنسيات اعتباراً من 13 نوفمبر 2021.

مادة اعلانية

سيعرض مشروع "دالياز" المنازل بأسعار تبدأ من 2.49 مليون درهم لوحدات التاون هاوس و5.6 مليون درهم للفلل. بينما يُمكن للعملاء الاختيار بين منازل التاون هاوس المكونة من غرفتي نوم أو وحدات الدوبلكس المكونة من ثلاث أو أربع غرف نوم، والفلل التي تضم أربع أو خمس أو ست غرف نوم.

قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "تحافظ جزيرة ياس على مكانتها بين أكثر الوجهات المُفضلة للعيش في أبوظبي، وقد لمسنا ذلك على مدار عام 2021 بتسجيل مبيعات قياسية لعقارات شركة الدار على الجزيرة. ومشروع "دالياز‘ هو المجتمع السكني الأخير ضمن مشروع تطوير ’ياس إيكرز‘، ويُمثل آخر مشاريعنا الجديدة المتاحة للبيع في جزيرة ياس خلال العام الجاري، لذا نتوقع أن تستقطب المنازل الجديدة البالغ عددها 120 منزلاً اهتماماً كبيراً من المستثمرين وكذلك الراغبين بتملك منازلهم الخاصة".

عند اكتماله، سيوفر مشروع "دالياز" لسكانه مجموعة واسعة من المرافق التي تلبي احتياجات الحياة العصرية، من بينها مدرسة ومساجد ومساحات خضراء فسيحة وأحواض سباحة مفتوحة، بجانب سهولة الوصول إلى وجهات الترفيه والتسوق عالمية المستوى القريبة من منازلهم على جزيرة ياس.

من جانب آخر، سيضم المشروع الجديد العديد من المرافق الرياضية الحديثة، مثل ملعب تنس وملعب كرة سلة ومسار لركوب الدراجات الهوائية. وتحوّل مشروع "ياس إيكرز" إلى واحد من أكثر المجتمعات المرغوبة في أبوظبي، حيث وصلت معدلات الإشغال فيه ضمن المجتمعات القائمة إلى 95%.

سيلبي تصميم المنازل ضمن مشروع "دالياز" أحدث معايير الاستدامة المتبعة في دولة الإمارات. ومن الأمثلة على ذلك أن كل وحدة في المشروع ستشتمل على أنظمة تسخين المياه العاملة بالطاقة الشمسية، ومواد ذات معدل انعكاس شمسي مرتفع للحد من امتصاص المنزل للحرارة، فضلاً عن عدد من مزايا الكفاءة التي تحد من استهلاك المياه بما يزيد عن 20%، وحلول الإضاءة بتقنية LED لترشيد استهلاك الطاقة.

من جانب آخر، سيتسنى للعملاء مراقبة معدلات استهلاك المياه والكهرباء باستخدام العدّادات الذكية.

تجدر الإشارة إلى أنّه من المقرر أن تنطلق أعمال بناء مشروع "دالياز" في الربع الثاني من 2022، حيث من المتوقع بدء عمليات التسليم في الربع الثالث من 2024.

وتأتي هذه الإضافة لمشروع "ياس إيكرز" بعد بيع كافة وحدات مشروع "ذا ماغنولياز" الجديد، والذي كان واحداً من أبرز عوامل تحقيق الشركة للمستوى القياسي من المبيعات الفصلية خلال الربع الثالث من العام الجاري.