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المنازل الأميركية تباع بأسرع وتيرة في أربعة عقود

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عقارات سكنية في أميركا
عقارات

المنازل الأميركية تباع بأسرع وتيرة في أربعة عقود

دبي - العربية.نت

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تبقى المنازل المعروضة للبيع في السوق الأميركية، في المتوسط، ​لمدة أسبوع واحد فقط، مما يمثل أسرع وتيرة للمبيعات منذ الثمانينيات.

أظهر التقرير السنوي للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين في أميركا، والذي تعقب سلوك مشتري المنازل بين يوليو 2020 ويونيو 2021، أن العامل الرئيسي في زخم الانتقال هو الرغبة في العيش بالقرب من العائلة والأصدقاء، في حين أن الحافز الذي لا يقل أهمية هو الحاجة إلى مساحة أكبر.

وقال التقرير إن البائعين ككل قادرون على الاستفادة من هذا الزخم، وعادة ما يكسبون سعر الطلب الكامل، ويبيعون في أسبوع واحد.

بالنسبة للمنازل التي تم بيعها مؤخرًا، كان سعر البيع النهائي هو متوسط ​​100٪ من سعر القائمة النهائي. وعرض 26٪ فقط من جميع البائعين حوافز لجذب المشترين، بانخفاض عن 46٪ العام الماضي، وفق ما نقله موقع The Daily Wire.

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