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صندوق "بنيان ريت" يسمح باشتراك غير السعوديين

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سوق السعودية

صندوق "بنيان ريت" يسمح باشتراك غير السعوديين

بعد قرار هيئة السوق بشأن الصناديق المستثمرة في مكة والمدينة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق بنيان ريت يسري في 25 نوفمبر 2021.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن التغيير غير الأساسي هو السماح للمستثمرين غير السعوديين بالاشتراك في وحدات الصندوق.

يأتي ذلك بعد سماح هيئة السوق المالية السعودية لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقاً لبيان سابق عن الهيئة.

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وأكدت الهيئة للمؤسسات المالية على ضرورة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك الصناديق.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.

وتعول هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الاستراتيجية، وتأمل الهيئة أن تسهم الصناديق في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري والتمويلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل.

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