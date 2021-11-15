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أكثر من 175 ألف أسرة سعودية تستفيد من خيارات "سكني" في 10 أشهر

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من برامج سكني
وحدات عقارية بالسعودية تابعة لبرنامج "سكني"
عقارات السعودية

أكثر من 175 ألف أسرة سعودية تستفيد من خيارات "سكني" في 10 أشهر

منها 149 ألف سكنت منازلها

دبي - العربية.نت

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أعلن برنامج "سكني"، التابع لوزارة الإسكان السعودية، اليوم الاثنين، عن استفادة 175,520 أسرة من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة، منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر أكتوبر.

وذكر البرنامج أنه من بين هذه الأسر 149,619 أسرة سكنت منازلها، وذلك استمراراً لجهود "سكني" لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول للوصول إلى نسبة تملّك 70% بحلول العام 2030.

وأوضح البرنامج أن رغبات الأسر المستفيدة من "سكني" تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة بواقع 77,847 أسرة، و52,339 أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، ونحو 26,945 أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية، ضمن مخططات "سكني"، و18,389 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأكد "سكني" على استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة واستحقاق فوري، وتوفير الخدمات السكنية المتنوعة التي تلبّي احتياجات الأسر ورغباتها، وذلك لتسريع تملّك الأسر السعودية للمساكن، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي حقق مستهدفاته برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية خلال 4 سنوات من 47% إلى 60% في 2020.

ويُوفّر "سكني" 106 مشروعات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحِ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط لتوفّير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 700 ألف ريال.

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