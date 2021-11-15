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انخفاض أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى وتيرة منذ ذروة الإغلاق

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عقارات بريطانيا
عقارات بريطانيا
عقارات بريطانيا

انخفاض أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى وتيرة منذ ذروة الإغلاق

دبي - العربية.نت

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أظهر مسح أجرته شركة "رايت موف" Rightmove، أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة، القادمة إلى السوق، تراجعت بأعلى وتيرة منذ ذروة الإغلاق الوطني جراء فيروس كورونا في يناير.

وقال موقع العقار إن التراجع بنسبة 0.6٪ في نوفمبر جاء بعد ارتفاع بنسبة 1.8٪ في الشهر السابق حيث زاد متوسط ​​السعر المطلوب إلى 342.401 جنيه (458.000 دولار).

أرجعت شركة Rightmove هذا الانخفاض إلى "الهدوء الذي يسبق عيد الميلاد بعد انتهاء الإعفاء الضريبي على شراء العقارات في 30 سبتمبر".

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وأشارت إلى أن شهر ديسمبر عادة ما يكون أبطأ شهر في العام بالنسبة للسوق، ومن المرجح أن يثبت أن الانخفاض قصير الأمد.

قال تيم بانيستر، مدير بيانات العقارات في Rightmove: "البائعون الذين يأتون لتسويق المنازل مع اقتراب عيد الميلاد غالبًا ما يكون لديهم سبب ملح للبيع".

وقالت شركة Rightmove إن الأسعار المطلوبة في ويلز قادت الانخفاضات، حيث تراجعت بنسبة 2.4٪ في الشهر. وبصرف النظر عن شرق إنجلترا، المنطقة الوحيدة التي ارتفعت فيها الأسعار، كانت لندن هي الأقل تضررًا حيث انخفضت بنسبة 0.4٪.

وأظهر تقرير منفصل من شركة الإقراض العقاري "هاليفاكس" أن الصفقات العقارية ارتفعت إلى 265070 صفقة في النصف الأول من العام 2021، أي أكثر من ضعف الرقم قبل عام. وكان المجموع في 12 شهرًا حتى يونيو هو الأعلى منذ العام 2007، قبل أن تضرب الأزمة المالية العالمية.

قال أندرو أسام، مدير الرهون العقارية في هاليفاكس: "هناك العديد من العوامل التي دفعت بهذا النشاط، ولعل أكبرها السباق على المساحة، حيث يسعى الأشخاص الذين يعملون في المنزل إلى عقارات أكبر مع مساحة للمكتب".

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