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مبيعات المساكن القائمة في أميركا تسجل زيادة غير متوقعة في أكتوبر

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مساكن عقارات أميركا
عقارات في أميركا
اقتصاد أميركا

مبيعات المساكن القائمة في أميركا تسجل زيادة غير متوقعة في أكتوبر

وسط شح في المعروض الذي يشكل تحديا لأولئك الذين يشترون للمرة الأولى

واشنطن - رويترز

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ارتفعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول، لكن ارتفاع الأسعار وسط شح في المعروض ما زال يشكل تحديا لأولئك الذين يشترون للمرة الأولى.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الاثنين إن مبيعات المساكن القائمة زادت 0.8% إلى معدل سنوي قدره 6.34 مليون وحدة الشهر الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تهبط المبيعات إلى معدل قدره 6.20 مليون وحدة.

وعلى أساس سنوي تراجعت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل غالبية مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، 5.8 %.

وارتفع متوسط أسعار المساكن القائمة 13.1 %، في أكتوبر/تشرين الأول عن مستواه قبل عام إلى 353 ألف و900 دولار.

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