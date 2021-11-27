دبي: 177.4 مليار درهم مبيعات عقارية خلال 10 أشهر

أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ارتفاع إجمالي المبايعات العقارية خلال 10 أشهر منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر إلى 48,651 مبايعة، بقيمة 177.44 مليار درهم.

شهد شهر أكتوبر 2021 بحسب الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، تسجيل 5,352 مبايعة بقيمة 13.12 مليار درهم، مما يجعله أفضل أكتوبر على الإطلاق على مدار السنوات الثماني الماضية.

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وفي غضون 10 أشهر فقط، زادت قيمة معاملات المبايعات العقارية بنسبة 63.4% عن عام 2020 ككل، وهي أعلى رقم مبايعات سنوية منذ عام 2015.

استحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة في أكتوبر 2021 على 60% من إجمالي المبايعات، في حين شكّلت المبايعات على الخارطة 40%.

وفيما يتعلق بحجم المعاملات فقد تعاملت المبايعات على الخارطة مع 2,133 عقارًا بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.4 مليار درهم، في حين تم تداول 3,219 عقارًا في السوق الثانوي بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.72 مليار درهم.