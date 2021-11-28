حكومة دبي تعتمد مشاريع إسكانية بـ 3.8 مليار درهم

قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على موقع تويتر، إنه اعتمد اليوم الأحد، مشاريع إسكانية في الإمارة بقيمة 3.8 مليار درهم.

وأضاف أن المشاريع تتضمن "توزيع 2000 أرض سكنية و900 فيلا سكنية جاهزة ومجمع متكامل بنصف مليار درهم للأسر الصغيرة".

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وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية ملف إسكان المواطنين والذي يأتي في مقدمة أولويات حكومة دبي ويحظى بمتابعة خاصة.

وقال: كما وعدنا سيبقى ملف إسكان المواطنين ضمن متابعاتي المباشرة وإشراف حمدان ومكتوم، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وعن دور الحكومة ضمن هذا الملف الحيوي، أشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى ضرورة تقديم حزمة متكاملة من الخدمات ذات المعايير والمواصفات العالية.

وأضاف: وظيفة الحكومة ليست فقط توفير الأراضي وإنما دعم المواطن ومتابعة تنفيذ مسكنه للتأكد من حصوله على أفضل الخدمات والتصاميم والمرافق بأفضل الأسعار.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن هذا الملف المحوري سيحظى دوماً بالاهتمام وسيشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة.

وقال: ملف الإسكان سيبقى أحد أهم الملفات في دبي ورؤيتنا تغيير شكل الأحياء السكنية للمواطنين في المستقبل لتوفير أفضل أسلوب حياة على مستوى العالم.