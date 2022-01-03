"ألفا ظبي القابضة" ترفع حصتها في الدار العقارية إلى 29.8%

أعلنت شركة "ألفا ظبي القابضة"، اليوم الاثنين، عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 17% في شركة الدار العقارية، مما يزيد حصتها إلى 29.8% ويجعلها واحدة من أكبر المساهمين في الدار العقارية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة، المهندس حمد سالم محمد العامري، في بيان على سوق أبوظبي المالي، إن قطاع العقارات يشهد تعافياً وارتفاعاً متزايداً في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وعقارات قطاع الضيافة والعقارات اللوجستية، بفضل الاستراتيجيات الحكومية التي تتسم بالمرونة وسرعة التكيّف مع المستجدات العالمية.

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وأضاف العامري أن خطة ومشاريع شركة الدار العقارية تمثل الاستثمار المناسب لشركة ألفا ظبي القابضة وباقي المساهمين، حيث تتنوع مشاريع الدار ما بين الأسواق المحلية والإقليمية والدولية وهو ما يتماشى مع رؤية ألفا ظبي التي تتطلع لاستكشاف أسواق جديدة في المستقبل القريب.

يذكر أن ألفا ظبي القابضة استحوذت على حصة استراتيجية بنسبة 12.8% من شركة الدار العقارية في بداية 2021، حيث شملت تحويل مليار سهم في صفقة بقيمة 3.7 مليار درهم..

ووفق خطتها التوسعية، أعلنت ألفا ظبي القابضة عن استحواذها على شركة "سبلايم 2" و"سونجو 2" و"سونجو 3" الذين يمتلكون ما نسبته 17% من شركة الدار العقارية، بما يزيد من أسهم شركة ألفا ظبي لأكثر من ربع أسهم الدار 29.8% الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري وإدارة العقارات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط الشركة التوسعية التي أعلنت عنها مؤخراً، وتشتمل على ميزانية مالية تقدر بـ 8 مليارات درهم للاستثمار بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية داخل وخارج الإمارات كالعقارات والضيافة والرعاية الصحية والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات الواعدة.

كان تحالف شركة الدار العقارية "الدار" والقابضة "ADQ" أعلن استحواذه على 85.52% من رأس المال القائم لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المصرية.

وتمتلك الدار العقارية محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية، و"الدار للريادة"، والتي تتولى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار، و"الدار مصر" وهي منصة تركز على السوق العقارية المصرية.