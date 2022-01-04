.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"وافي" يعتمد آليات جديدة لسداد قيمة الأرض من حساب الضمان

  • الخط
مشروع سكني عقارات السعودية
مشروع سكني
عقارات السعودية

"وافي" يعتمد آليات جديدة لسداد قيمة الأرض من حساب الضمان

بهدف تسهيل تمويل أعمال المطورين للإسهام في تعزيز المعروض العقاري

الرياض - واس

نشر في: آخر تحديث:

أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة في السعودية "وافي"، عن آليات جديدة لتمكين المطورين العقاريين من سداد قيمة أرض المشاريع من حساب الضمان، بهدف تسهيل تمويل أعمال المطورين العقاريين؛ للإسهام في تعزيز المعروض العقاري وحفظ توازن السوق، وفقاً لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030)؛ لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" نايف الشريف، أن الآليات المحددة لتمكين المطورين من سداد قيمة أرض المشروع تأتي على دفعتين، الأولى: عند وصول نسبة التحصيل 30%، ويكون مقدارها لا يتجاوز المتاح استخدامه من المحصل للتكاليف غير الإنشائية أو نسبة قيمة الأرض من الدفعة الأولى أو أيهما أقل.

استثمار 2.7 مليار ريال لتطوير وتشغيل أكبر مول في مكة المكرمة الأسواق العقارية السعودية استثمار 2.7 مليار ريال لتطوير وتشغيل أكبر مول في مكة المكرمة

أما الدفعة الثانية: فعند وصول نسبة التحصيل 75%، ولا يتجاوز مقدارها المتاح استخدامه من المحصل للتكاليف غير الإنشائية أو نسبة قيمة الأرض من الدفعة الأولى، أو أيهما أقل مخصوماً منه ما سُدِّد في الدفعة الأولى.

يذكر أن برنامج "وافي" يقدم حزمة من التراخيص لمشاريع البيع على الخارطة، ويتابع نسب إنجازها وجودة تنفيذها، إضافة إلى تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقارية.

ويمنح البرنامج تراخيص البيع على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية وغيرها؛ لتعزيز زيادة المعروض من الوحدات العقارية وتعزيز الاستثمار في القطاع، بالإضافة إلى الإسهام في زيادة نسبة التملّك السكني للأسر السعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر إيجابي عن كورونا أوميكرون.. إذا هرب من الأجسام المضادة ستلاحقه هذه الخلايا خبر إيجابي عن كورونا أوميكرون.. إذا هرب من الأجسام المضادة ستلاحقه هذه الخلايا
ترغب في السفر رغم ترغب في السفر رغم "أوميكرون"؟.. إليك أكثر الوجهات أماناً في 2022
الأكثر قراءة
ابتزها بصور مفبركة.. فتاة مصرية تنتحر وتترك رسالة مبكية ابتزها بصور مفبركة.. فتاة مصرية تنتحر وتترك رسالة مبكية
أسد يرعب سكان منطقة بالكويت.. فيديو لفتاة تقبض عليه أسد يرعب سكان منطقة بالكويت.. فيديو لفتاة تقبض عليه
انتحرت بسبب صورة مفبركة.. عائلة مصرية تروي تفاصيل مؤلمة انتحرت بسبب صورة مفبركة.. عائلة مصرية تروي تفاصيل مؤلمة
فيديو رقص فاضح.. مصير مدرسين مصريين بينهم معلمة مثالية فيديو رقص فاضح.. مصير مدرسين مصريين بينهم معلمة مثالية
قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه
فيديو مرعب.. وفاة سعودي وابنته بعد جرف سيل لمركبتهما فيديو مرعب.. وفاة سعودي وابنته بعد جرف سيل لمركبتهما
قبل أن تذهب
4 ملايين لاجئ سوري في لبنان.. كيف يعيشون وسط الأزمة الاقتصادية؟
4 ملايين لاجئ سوري في لبنان.. كيف يعيشون وسط الأزمة الاقتصادية؟
اكتشف المزيد