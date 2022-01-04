"وافي" يعتمد آليات جديدة لسداد قيمة الأرض من حساب الضمان

أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة في السعودية "وافي"، عن آليات جديدة لتمكين المطورين العقاريين من سداد قيمة أرض المشاريع من حساب الضمان، بهدف تسهيل تمويل أعمال المطورين العقاريين؛ للإسهام في تعزيز المعروض العقاري وحفظ توازن السوق، وفقاً لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030)؛ لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" نايف الشريف، أن الآليات المحددة لتمكين المطورين من سداد قيمة أرض المشروع تأتي على دفعتين، الأولى: عند وصول نسبة التحصيل 30%، ويكون مقدارها لا يتجاوز المتاح استخدامه من المحصل للتكاليف غير الإنشائية أو نسبة قيمة الأرض من الدفعة الأولى أو أيهما أقل.

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أما الدفعة الثانية: فعند وصول نسبة التحصيل 75%، ولا يتجاوز مقدارها المتاح استخدامه من المحصل للتكاليف غير الإنشائية أو نسبة قيمة الأرض من الدفعة الأولى، أو أيهما أقل مخصوماً منه ما سُدِّد في الدفعة الأولى.

يذكر أن برنامج "وافي" يقدم حزمة من التراخيص لمشاريع البيع على الخارطة، ويتابع نسب إنجازها وجودة تنفيذها، إضافة إلى تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقارية.

ويمنح البرنامج تراخيص البيع على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية وغيرها؛ لتعزيز زيادة المعروض من الوحدات العقارية وتعزيز الاستثمار في القطاع، بالإضافة إلى الإسهام في زيادة نسبة التملّك السكني للأسر السعودية.