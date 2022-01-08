السعودية: زيادة 28% بفرز المساحات العقارية الجديدة خلال 2021

سجلت مساحات الوحدات العقارية المفرَزة في السعودية خلال العام الماضي 2021 ضمن برنامج فَرز الوحدات العقارية، ارتفاعاً بنسبة 28% مقارنةً بالمساحات المفرزة خلال العام 2020، بزيادة تُقدر بأكثر من 2 مليون م2، إذ بلغ عدد الوحدات المفرزة خلال العام الماضي ما يقارب 50 ألف وحدة عقارية بمساحة إجمالية تجاوزت 10 ملايين م2.

يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتنظيم القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية، وحفظ حقوق المُلاك ضمن المجمعات العقارية المشتركة، وضمان التوزيع العادل للاستفادة من المرافق المشتركة، بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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وأوضح البرنامج، في بيان صحافي، أن العام الماضي 2021 شهد إضافة عدد من الخدمات والميزات الإضافية ضمن منصة "فرز الوحدات"، ومن أبرزها: (الخدمة المميزة، وشهادة الفَرز، وإعادة الفرز، والتكامل التقني مع منصة مُلاك)، بهدف تعزيز تنظيم السوق العقاري السكني ورفع جودة الخدمات المقدمة.

ويستهدف "فرز الوحدات العقارية" تحديد كافة المعلومات عن الوحدة ونصابها من الأرض ضمن الملكيات المشتركة في العقار وحقوق المستخدمين، لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتوحيد وتنظيم الإجراءات ضمن منصة إلكترونية موحدة لحفظ حقوق كافة المستفيدين ضمن المشاريع العقارية المشتركة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.