اقتصاد الإمارات
تصرفات عقارات رأس الخيمة 102 مليون درهم خلال يناير
الجزيرة الحمراء أكثر المناطق تداولا
بلغت قيمة التصرفات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك في بلدية رأس الخيمة في الإمارات خلال شهر يناير الماضي 102 مليون درهم بإجمالي 159 مبايعة.
وحسب التقرير الصادر عن البلدية، تصدرت الجزيرة الحمراء أكثر المناطق تداولا حيث بلغت المبايعات فيها 36 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وكانت أعلى قيمة مبايعة بـ 12 ملايين درهم، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
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كانت قيمة التصرفات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك في دائرة بلدية رأس الخيمة خلال شهر ديسمبر الماضي قد بلغت 129 مليون درهم بإجمالي 198 مبايعة.
وبالمثل كانت الجزيرة الحمراء أكثر المناطق تداولا حيث بلغت المبايعات فيها 70 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وكانت أعلى قيمة مبايعة بـ 7 ملايين درهم.
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