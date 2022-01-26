رأس الخيمة تطور أكبر منتجع سياحي على جزيرة المرجان

أعلنت شركات "مرجان" و"راك للضيافة القابضة" و"وين ريزورتس"، المطور والمشغل العالمي للمنتجعات، عن تطوير منتجع متكامل متعدد الاستخدامات بتكلفة تقدر بمليارات الدولارات على جزيرة المرجان الاصطناعية في رأس الخيمة.

تتألف جزيرة المرجان في رأس الخيمة من أربع جزر، بشواطئ تمتد لأكثر من 7.8 كيلومتر وواجهة بحرية بمساحة تبلغ 23 كيلومتراً، وتصل مساحة جزيرة المرجان إلى 2.7 مليون متر مربع من الأراضي المستصلحة التي تمتد إلى داخل الخليج العربي.

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وسيتم تشييد المنتجع الجديد على واحدة من جزر المرجان وبمساحة تبلغ نحو 250 ألف متر مربع، نقلاً عن صحيفة "الخليج" الإماراتية.

ويشمل تشييد المشروع، الذي يعتبر أول منتجع شاطئي تقوم شركة "وين ريزورتس" بتطويره على مستوى العالم، فندق يضم أكثر من 1000 غرفة، ومنطقة للتسوق، ومرافق لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات، ومجموعة واسعة من خيارات الترفيه.

وستقوم "وين ريزورتس" بتطوير المنتجع المتكامل من خلال ضخ استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة.

ويعد المنتجع أكبر مشروع من نوعه في قطاع الضيافة الذي يشهد زخماً كبيراً في الإمارة.

ولا يزال المشروع الجديد في المراحل الأولى من أعمال التصميم والتطوير، وسوف يتم الحصول على كافة التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المنتجع المتكامل من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.