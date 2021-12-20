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رأس الخيمة تستضيف "قمة العرب للطيران" في نسختها التاسعة

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قمة العرب للطيران 2021
قمة العرب للطيران 2021
طيران

رأس الخيمة تستضيف "قمة العرب للطيران" في نسختها التاسعة

تناقش طريق التعافي في القطاع بعد جائحة كورونا

دبي - العربية.نت

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تنطلق فعاليات "قمة العرب للطيران 2022"، تحت شعار ""طريق القطاع نحو التعافي"، خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 2 مارس في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة، وفقاً لبيان.

وتجمع القمة في نسختها التاسعة نخبة من الخبراء العالميين لمناقشة طريق التعافي في القطاع بعد جائحة كورونا، إضافة إلى وضع الخطط لتفادي العقبات التي قد تعترض القطاع في المستقبل.

وتحظى القمة بدعم واسع من الحكومات العربية، إذ انعقدت دوراتها السابقة في بلدان عربية مختلفة.

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وتستضيف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة دورة 2022 للعام الثاني على التوالي، بدعمٍ من شركاء القطاع الدوليين، مثل "إيرباص"، و"سي إف إم"، و"العربية للطيران" و"أكاديمية ألفا للطيران" وغيرهم.

وتحت مظلتها، ستجمع القمة نخبة من خبراء القطاع لمناقشة الدور الذي سيلعبه قطاعا الطيران والسياحة في تحديد مسار التعافي والانتعاش الاقتصادي عقب الجائحة، ومشاركة أفضل الممارسات والخطط التي تم وضعها لتخطي الجائحة، إضافة إلى مناقشة المرونة التي أظهرها القطاع نحو التعافي.

وستقدم القمة في ختامها ورقة عمل تستند إلى مداولات المشاركين.

وتعتبر "قمة العرب للطيران"، المنصة الناطقة بقضايا القطاع، والملتقى الأمثل للقطاعات الرئيسية الثلاثة المؤثرة في مجال الطيران والسياحة، وهي: القطاع العام، والقطاع الخاص، والمجتمع الإعلامي.

وتمثل القمة مبادرة سنوية متخصصة بالقطاع، تهدف إلى تسليط الضوء على التوجهات والرؤى والفرص التي تدفع عجلة النمو والتطوير المتواصلين لقطاع الطيران والسياحة العربي.

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