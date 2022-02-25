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دار الأركان تكشف عن مشروع "W رزيدنسز- داون تاون" في دبي

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مشروع دار الأركان W رزيدنسز دبي -داون تاون
مشروع دار الأركان W رزيدنسز دبي - داون تاون
سوق السعودية

دار الأركان تكشف عن مشروع "W رزيدنسز- داون تاون" في دبي

عدد الوحدات السكنية في المشروع يبلغ 384 وحدة

دبي - العربية.نت

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كشفت شركة "دار الأركان"، السعودية، عن مشروعها الجديد "W رزيدنسز دبي -داون تاون" في مدينة دبي.

وستتولى شركة "ماريوت الدولية" مسؤولية إدارة مشروع "W رزيدنسز دبي -داون تاون"، وسيقدم المشروع إطلالات مفتوحة على برج خليفة، إضافة إلى نافورة دبي ودبي أوبرا ومدينة دبي القديمة.

وتسير أعمال إنشاء مشروع "W رزيدنسز دبي -داون تاون" حالياً على قدم وساق ومن المتوقع استكماله في شهر ديسمبر من عام 2025.

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ويضم البرج الجديد عدداً محدوداً من الوحدات السكنية يبلغ عددها 384 وحدة. وإضافة لذلك، تم وضع قوانين صارمة تحظر نشاطات الاستئجار القصيرة حفاظاً على معايير البرج السكني.

ويبعد البرج السكني 20 دقيقة عن مطار دبي الدولي و10 دقائق عن مركز دبي المالي العالمي، ودقائق معدودة عن دبي مول، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.

وتعتبر "دار الأركان" أكبر مطور عقاري غير حكومي في الشرق الأوسط بأصول تقدر قيمتها بنحو 30 مليار درهم وسجل تسليم للمشاريع منذ عام 1994.

ويعتبر مشروع "W رزيدنسز دبي -داون تاون" ثالث مشاريع "دار الأركان" في دبي بعد إطلاق "أربن أوايسس" بالتعاون مع ميسوني، و"برج دافينشي" بالتعاون مع "باجاني أوتوموبيلي".

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